Tepebaşı Belediyesi’nin ilkokul öğrencileri için başlattığı beslenme desteği kısa sürede çok sevildi. Okul çevrelerinde açılan stantlar ile çocuklara ulaştırılan öğünler, velilerin de beğenisini topluyor.

Tepebaşı Belediyesi ağırlaşan ekonomik şartlarda vatandaşlar için destek niteliğinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. İlkokul öğrencisi çocuklar için hayata geçirilen beslenme desteği projesi de kısa sürede çok sevildi. Proje ile belediye ekipleri tarafından özenle hazırlanan öğünler, yine belediye çalışanları tarafından öğrencilere beslenme olarak ikram ediliyor. Okul girişinde açılan stantlar ile beslenmeler çocuklara ulaştırılırken, proje velilerden de takdir topluyor. İlk olarak Fevzi Çakmak, Sakintepe, Sütlüce ve Esentepe Mahallelerinde bulunan okullarda başlatılan proje ile çok sayıda öğrenciye ücretsiz beslenme ulaştırıldı. Belediye yetkilileri, çalışmanın ilçe genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

“Bu zamanda çok değerli”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da projenin aileler için kıymetli olduğunu belirterek, “Ülke olarak ekonomik açıdan zor zamanlardan geçiyoruz. Ailelerimiz çocuklarını okuturken bu krizi çok net hissediyor. Öte yandan yavrularımızın sağlıklı beslenmesi bizim için çok değerli ve bu destek de kısa sürede çok sevildi. Anne ve babalar, yaptığımız işin bu zamanda çok önemli olduğunu söyleyerek desteklediklerini ifade ediyor. Çalışmamız ile evlatlarımız, yemek saatlerinde öğünlerini yiyerek beslenecekler. İlk aşamada birkaç mahallemizde başlattığımız bu çalışmayı bölge geneline yaymak niyetindeyiz. Bu zor günleri de dayanışma ve yardımlaşma ile aşacağımızı düşünüyorum. Tüm yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, velilerimize de esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.