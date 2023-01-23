Berlin’de dikkat çeken Eskişehir tabelası

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir sokakta yer alan ve Eskişehir’in Tepebaşı ilçesini gösteren tabela dikkat çekti.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve Berlin’de olduğu söylenen bir tabela ilgi gördü. Söz konusu tabelada dünyanın farklı ülkelerinden şehirler yer alırken, Türkiye’den Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinin yer alması beğeni topladı. Şehirlerin istikametlerini de gösteren tabelada, Tepebaşı ilçesinin bin 911 kilometre uzaklıkta olduğu görüldü.