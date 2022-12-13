Kış mevsiminin gelmesiyle Eskişehir’de bere satışları arttı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte daha kalın kıyafetler tercih eden vatandaşlar, soğuktan korunmak için bere takmaya özen gösteriyor. Soğuyan havalarla birlikte bere satışlarındaki artışta satıcısını mutlu ediyor. Odunpazarı ilçesindeki işletmede bu sezon özellikle farklı tonlarda renkleri barındıran, berelerin satışını yapan Umut Yıldırım, “Günde 20 veya 30 adet bere satıyorum. Bu rakam havanın soğukluğuna göre değişiyor açıkçası. Kârımızı cüzi miktara indirgeyerek 12,50 TL’den satışını yapıyoruz bu berelerin. Halkımız yaralansın, cebi yanmasın diye bu düzeyde tutuyoruz fiyatlarımızı. Soğukların daha da artacağı ileriki günlerde satışlarımızda buna bağlı olarak artacağını bekliyorum” dedi