Berat Kandilinde gelen herkesi ücretsiz tıraş etti

Eskişehir’de kuaför işletmesi bulunan Cevdet Kartal, Berat Kandilinde işletmesine gelen bütün vatandaşlara karşılıksız hizmet verdi.

İstiklal Mahallesi’nde açtığı dükkanında her gün şehit aileleri, gaziler ve ihtiyaç sahiplerine Cevdet Kartal, bunun yanı sıra kandil günlerinde ise tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Bu kapsamda Kartal, dün gerçekleşen Berat Kandilinde ise sabah 10.00 ile akşam 7.30 arası gelen bütün vatandaşlara ücretsiz tıraş hizmeti verdi.

Belirtilen saatlerde yaklaşık 40 kişinin ücretsiz hizmet aldığını belirten Kartal, "İşletmemizde Berat Kandili sebebiyle gelen vatandaşlara karşılıksız hizmet verdik. Dün sabahtan akşama kadar yaklaşık 40 kişi bizden hizmet aldı. Gelenlerin istedikleri gibi tıraş yaptık. Ben bu uygulamadan çok mutluyum. En azından insanlara benim ben faydam dökündü. Sonraki kandillerde de bu uygulama aynen devam edecek ve daha çok vatandaşın gelmelerini bekliyoruz. Ayrıca şehit aileleri, gazileri ve ihtiyaç sahipleri ise her gün işletmemizde bekleniyor" dedi.