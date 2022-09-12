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Benzin kaçağından yanan aracın sürücüsü kıl payı kurtuldu
Eskişehir’de benzin kaçağından dolayı yanan bir otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücüsü arkasından gelen aracın selektör yaparak uyarmasıyla kıl payı kurtuldu.
ESKİŞEHİR 12.09.2022, 13:03
Eskişehir’de benzin kaçağından dolayı yanan bir otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücüsü arkasından gelen aracın selektör yaparak uyarmasıyla kıl payı kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, Baksan Sanayi Sitesi’nde hareket halindeki bir otomobilde benzin kaçağı meydana geldi. Arkasından gelen başka bir aracın selektör yaparak uyarısıyla yol kenarında duran otomobil bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Araç sürücüsü ise yangın esnasında araç içinde kalmaktan kıl payı kurtuldu.
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