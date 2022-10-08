Belediyenin şeritlerle kapattığı parkta tehlikeli oyun

Eskişehir Hamamyolu Caddesinde belediyenin tadilat yapmak için şeritlerle etrafını çevirdiği parkta, zemin yenileme çalışmalarına aldırış etmeden oynamaya devam eden çocuklar dikkat çekti.

Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesinde bulunan bir oyun parkı, tadilat ve bakım yapılacağı için kapatıldı. Çocuklar ise belediye ekiplerince etrafı şeritlerle kapatılan parkta oynamaya devam etti. Yanlarında anneleri de olan çocuklar, bir süre parkta vakit geçirdi. Zemin yenileme çalışmalarının yapılacağı parkta oyun oynama devam eden çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı. Çocuklar, belediye ekiplerinin parkın etrafını kapatmak için kullandığı şeritlere rağmen oyun oynaması görenleri şaşkına çevirdi. Annelerinin de parkta oyun oynayan çocukların yanında olması dikkatlerden kaçmadı.