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Belediye işlemleri sanal ortamda

BELEDİYE İŞLEMLERİ SANAL ORTAMDA

Belediye işlemleri sanal ortamda

BELEDİYE İŞLEMLERİ SANAL ORTAMDA

16 Nisan 2020 Perşembe 14:29
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Belediye işlemleri sanal ortamda

Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmaya devam eden vatandaşlara, belediyeye gelmeden birçok işlemi gerçekleştirebilme imkanı sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerin Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmadan belediye işlemlerinin internet ortamından yapabilmesine imkan sağlıyor.

Vatandaşlar, “www.tepebasi.bel.tr” web adresi üzerinden üyelik koşulu aranmadan ödeme işlemlerinin yanı sıra sicil arama, arsa rayiç değeri sorgulama, inşaat maliyet bedelleri, bina aşınma oranları, çevre temizlik tarifeleri ve geri dönüşüm saatleri gibi birçok işleme ulaşabiliyor. Ayrıca tahakkuk bilgileri, borç sorgulama, şikayet bildirimi gibi işlemler de “www.tepebasi.bel.tr” adresinden online olarak yapılabiliyor. Web sitesi üzerinden vatandaşlar için “Canlı Destek” hizmeti de sunuluyor.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi, 444 44 26 Mavi Masa hattı ile ilçe sakinlerinin istedikleri zaman ulaşabildiği bir belediye olmayı sürdürüyor.

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