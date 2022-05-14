“Belediye düşmanca bir tavırla yaklaşıyor” iddiası

Eskişehir’de yürütme durdurma kararının çıkarılmasıyla yıkım kararı ertelenen hobi bahçesi hakkında konuşan mağdurların Avukatı Doç. Dr. Ahmet Karakocalı, “Belediye düşmanca bir tavırla yaklaşıyor” iddiasında bulundu.

Ramazan Bayramı öncesi Odunpazarı Belediyesi yetkililerince yıkılacağı duyurulan Botanikkent Hobi Bahçeleri, yürütmeyi durdurma kararının alınmasıyla askıda kaldı. Hobi bahçesi içinde bulunan 60 hanede yaşayan vatandaşların yıkıma karşı eylemi ardından 30 günlük durdurma süreci devam ediyor. Hobi bahçesi sakinlerinin ise karşı karşıya kaldıkları olay hakkındaki çalışmaları ise hız kesmiyor. Vatandaşlar, yakın çevrede dahi birçok hobi bahçesi ve yapı bulunmasına rağmen özellikle bu bölgeye yönelik belediyenin tavrını düşmanca buluyorlar.

“Kindar ve siyasi sebeplerle gerçekleştiğini görüyoruz”

Belediye yetkililerinin yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen hukuka aykırı şekilde bölgeye geldiğini ve bazı vatandaşlar tarafından tehdit olarak algılanan sözler söylediğini belirten Avukat Doç. Dr. Ahmet Karakocalı, olayın altında farklı sebeplerin olduğunu belirtti. Bayram öncesinde ve sonrasında bölge halkının psikolojik ve duygusal olarak olumsuz etkilendiğini belirten Karakocalı, “Bayram öncesi burada insanlar yokken kapılarına yıkım tarihi asılmış. Bayramdan hemen sonra da yıkımın yapılacağı belirtilmiş. Kimsenin haberi olmadan buradaki insanların yapılarını yıkmak istediler. Burada yaşayan kişiler de devlet organlarına mağdur edilmek istendiklerini belirterek başvuruda bulundu. Birçok hobi bahçesi sakini mağduriyet yaşamazken burada yaşayanlar özellikle kendilerine mağduriyet yaşatılması istendiğini düşünüyor. Bizler de 5 Mayıs’ta Eskişehir’de bulunan idare mahkemesinde davamızı açtık ve 6 Mayıs’ta yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Her ne kadar belediye yetkilileri ve belediye başkanı farklı söylese de kararda açıkça yürütmenin durdurulduğunu görüyoruz. Yürütme durdurma kararına rağmen 9 Mayıs’ta belediye görevlileri hobi bahçesinin önüne geldi. Yaklaşık 20 zabıta ve araçlarla geldiler. Yürütme durdurma kararına devletin her organının uyması gerekirken uyulmadığının göstergesidir. Buradaki insanlara “30 gün sonra geleceğiz ve yıkımı gerçekleştireceğiz” denildi. Kimisi bunu tehdit olarak algıladı. İnsanların bayram öncesi ve sonrasında duygu ve psikolojileri alt üst oldu. Belediyenin hukuka aykırı olarak yapmış olduğu davranışın kindar ve siyasi sebeplerle gerçekleştiğini görüyoruz. Biz mağduriyetin giderilmesi için haklarımızı kullanarak yasal bir süreç başlattık” dedi.

“Belediye düşmanca bir tavırla yaklaşıyor”

Hobi bahçesinin geçmiş dönemde de belediyenin gündeminde olduğunu belirten Avukat Doç. Dr. Ahmet Karakocalı, düşmanca bir tavırla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Belediye başkanının açıklamasına göre burayla ilgili çalışmalar 2019 yılında başlatılmış. Öğrendiğim bilgilere göre 2019 yılında ve evvelinde belediyeye karşı açılan davalar kazanılmış. Buradaki yaşayan insanların görüşüne göre belediye özellikle dava açıldığı ve buranın geçmişi olduğu için çalışma yapıyor. Belediye encümen kararlarından Odunpazarı Bölgesi’nde kaç yapı için yıkım kararı verildiği, verilmesi gerektiği veya bu karara rağmen kaç yapının yıkılmadığı araştırılabilir. Buranın özelinde insanların düşüncesine göre belediye düşmanca bir tavırla yaklaşıyor.”