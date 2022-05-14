banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı

“Belediye düşmanca bir tavırla yaklaşıyor” iddiası

Eskişehir’de yürütme durdurma kararının çıkarılmasıyla yıkım kararı ertelenen hobi bahçesi hakkında konuşan mağdurların Avukatı Doç. Dr. Ahmet Karakocalı, “Belediye düşmanca bir tavırla yaklaşıyor” iddiasında bulundu.

ESKİŞEHİR 14.05.2022, 14:20
“Belediye düşmanca bir tavırla yaklaşıyor” iddiası

Eskişehir’de yürütme durdurma kararının çıkarılmasıyla yıkım kararı ertelenen hobi bahçesi hakkında konuşan mağdurların Avukatı Doç. Dr. Ahmet Karakocalı, “Belediye düşmanca bir tavırla yaklaşıyor” iddiasında bulundu.

Ramazan Bayramı öncesi Odunpazarı Belediyesi yetkililerince yıkılacağı duyurulan Botanikkent Hobi Bahçeleri, yürütmeyi durdurma kararının alınmasıyla askıda kaldı. Hobi bahçesi içinde bulunan 60 hanede yaşayan vatandaşların yıkıma karşı eylemi ardından 30 günlük durdurma süreci devam ediyor. Hobi bahçesi sakinlerinin ise karşı karşıya kaldıkları olay hakkındaki çalışmaları ise hız kesmiyor. Vatandaşlar, yakın çevrede dahi birçok hobi bahçesi ve yapı bulunmasına rağmen özellikle bu bölgeye yönelik belediyenin tavrını düşmanca buluyorlar.

“Kindar ve siyasi sebeplerle gerçekleştiğini görüyoruz”

Belediye yetkililerinin yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen hukuka aykırı şekilde bölgeye geldiğini ve bazı vatandaşlar tarafından tehdit olarak algılanan sözler söylediğini belirten Avukat Doç. Dr. Ahmet Karakocalı, olayın altında farklı sebeplerin olduğunu belirtti. Bayram öncesinde ve sonrasında bölge halkının psikolojik ve duygusal olarak olumsuz etkilendiğini belirten Karakocalı, “Bayram öncesi burada insanlar yokken kapılarına yıkım tarihi asılmış. Bayramdan hemen sonra da yıkımın yapılacağı belirtilmiş. Kimsenin haberi olmadan buradaki insanların yapılarını yıkmak istediler. Burada yaşayan kişiler de devlet organlarına mağdur edilmek istendiklerini belirterek başvuruda bulundu. Birçok hobi bahçesi sakini mağduriyet yaşamazken burada yaşayanlar özellikle kendilerine mağduriyet yaşatılması istendiğini düşünüyor. Bizler de 5 Mayıs’ta Eskişehir’de bulunan idare mahkemesinde davamızı açtık ve 6 Mayıs’ta yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Her ne kadar belediye yetkilileri ve belediye başkanı farklı söylese de kararda açıkça yürütmenin durdurulduğunu görüyoruz. Yürütme durdurma kararına rağmen 9 Mayıs’ta belediye görevlileri hobi bahçesinin önüne geldi. Yaklaşık 20 zabıta ve araçlarla geldiler. Yürütme durdurma kararına devletin her organının uyması gerekirken uyulmadığının göstergesidir. Buradaki insanlara “30 gün sonra geleceğiz ve yıkımı gerçekleştireceğiz” denildi. Kimisi bunu tehdit olarak algıladı. İnsanların bayram öncesi ve sonrasında duygu ve psikolojileri alt üst oldu. Belediyenin hukuka aykırı olarak yapmış olduğu davranışın kindar ve siyasi sebeplerle gerçekleştiğini görüyoruz. Biz mağduriyetin giderilmesi için haklarımızı kullanarak yasal bir süreç başlattık” dedi.

“Belediye düşmanca bir tavırla yaklaşıyor”

Hobi bahçesinin geçmiş dönemde de belediyenin gündeminde olduğunu belirten Avukat Doç. Dr. Ahmet Karakocalı, düşmanca bir tavırla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Belediye başkanının açıklamasına göre burayla ilgili çalışmalar 2019 yılında başlatılmış. Öğrendiğim bilgilere göre 2019 yılında ve evvelinde belediyeye karşı açılan davalar kazanılmış. Buradaki yaşayan insanların görüşüne göre belediye özellikle dava açıldığı ve buranın geçmişi olduğu için çalışma yapıyor. Belediye encümen kararlarından Odunpazarı Bölgesi’nde kaç yapı için yıkım kararı verildiği, verilmesi gerektiği veya bu karara rağmen kaç yapının yıkılmadığı araştırılabilir. Buranın özelinde insanların düşüncesine göre belediye düşmanca bir tavırla yaklaşıyor.”

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
21°
açık