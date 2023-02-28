Belde Evi kursiyerlerden çocuklara oyuncak desteği

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri kursiyerleri, depremden etkilenen çocuklar için amigurumi tekniğiyle oyuncak ördü.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri, zor günlerde dayanışmanın merkezi olmaya devam ediyor. Depremzedeler için kıyafet dikimi gerçekleştiren belde evi kursiyerleri, şimdi de depremden etkilenen çocuklar için kolları sıvadı. Belde Evi kursiyerleri, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen çocuklar için amigurumi tekniğiyle oyuncak örmeye başladı. Belde evlerinde açılan amigurumi kursuna katılan kadın kursiyerler, ördükleri 230 adet oyuncağı depremden etkilenen çocuklarla buluşturacak.

“Her birinde sevgi var”

Depremden etkilenen çocuklar için oyuncak ördüklerini belirten örgü ve amigurumi eğitmeni Aysun Kahraman, “Depremden etkilenen çocuklarımızı biraz olsun mutlu edebilmek için kursiyerlerden rica ettim. Her belde evindeki bütün kursiyerlerim elinden gelen bütün gayretle ürettiler. Çeşitli hayvan figürlerimiz var, bebekler var, çizgi film karakterleri var. Farklı yaş gruplarına göre 230 tane oyuncak var. 3 yaşından tutun 15 yaşına kadar kullanabilecekleri oyuncaklar var. Bunlar organik oyuncaklar ve sağlıklı. Hepsi el emeği göz nuru. Güle güle kullansın çocuklarımız. Her birinde sevgi var, mutluluk var. Diliyoruz ki çocuklarımızın yüzü hep gülsün. Ülke olarak çok kötü şeyler yaşadık, umarım bir daha yaşamayız. Böyle bir organizasyon Başkanımız Ahmet Ataç öncülüğünde hazırlandı. Biz de böyle bir işin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.