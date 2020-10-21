Belçikalı iş insanları kreş ve çocuk merkezlerinin tefrişatlarını üstlenmek istediler

Belçikalı iş insanları Ercan Akkaş ve Şaban Akkaş, Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret ederek yeni yapılacak kreş ve çocuk merkezlerinin tefrişatlarını üstlenmek istediklerini söyledi.

Belçika’da yaşayan Türk asıllı iş insanları Ercan Akkaş ve Şaban Akkaş, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Ercan ve Şaban Akkaş, Başkan Kurt’u Odunpazarı’nda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar nedeniyle tebrik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Akkaş kardeşler, Belçika’da yürüttükleri faaliyetler hakkında Başkan Kurt’a bilgi verdi. Odunpazarı Belediyesi ile işbirliği içinde bulunmak istediklerini belirten Akkaş kardeşler, Odunpazarı Belediyesi’nin yapacağı yeni yapılacak kreş ve çocuk merkezlerinin tefrişatlarını üstlenmek istediklerini söyledi.

Ercan Akkaş ve Şaban Akkaş’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Ercan ve Şaban Akkaş’a Odunpazarı Belediyesi’ne verdikleri destek için teşekkür etti. Başkan Kurt Ercan ve Şaban Akkaş’a Odunpazarı Belediyesi’nin kreş ve çocuk merkezlerini de gezdirdi. Bilimsel, demokratik, laik ve kaliteli eğitimin her çocuğun hakkı olduğunun altını çizen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin kreş ve çocuk merkezlerinde çocuklara bu niteliklerde eğitim verdiklerini söyledi. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin halk merkezleri, gençlik merkezleri, kreşleri ve kütüphaneleri ile çocuklara hizmet etmeye devam edeceğini kaydetti.