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Belçika’da rahatsızlandı, Türkiye’de tedavi olmayı tercih etti

Belçika’da seferdeyken rahatsızlanan tır şoförü Mevlüt Gündoğan, başvurduğu hastanede tüm böbreğini kaplayan tümör olduğunu öğrenmesine rağmen, ameliyatını Türkiye’ye gelerek oldu.

ESKİŞEHİR 27.12.2021, 10:10 27.12.2021, 10:32
Belçika’da rahatsızlandı, Türkiye’de tedavi olmayı tercih etti

Belçika’da seferdeyken rahatsızlanan tır şoförü Mevlüt Gündoğan, başvurduğu hastanede tüm böbreğini kaplayan tümör olduğunu öğrenmesine rağmen, ameliyatını Türkiye’ye gelerek oldu.

Afyonkarahisar’da yaşayan 39 yaşındaki tır şoförü Mevlüt Gündoğan, Belçika’da seferdeyken idrarından kan gelme şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Belçika’da tomografisi yapılan Gündoğan’ın, böbreğinde kitle olduğu ve ameliyat olması gerektiği söylenince Türkiye’ye döndü. Tedavi olmak için Eskişehir Şehir Hastanesi’ni tercih eden hastaya, Üroloji bölümünde yapılan tetkiklerde, tüm böbreğini kaplayan bir tümör saptandı. Yurt dışındaki tetkiklerde saptanamayan bir durum daha ortaya çıkarılarak, vücudun ana toplardamarı olan vena cava adı verilen damarın içinde de yerleştiği görüldü. Ölüm riski fazla olan bu ameliyatı kabul eden Mevlüt Gündoğan’ın, Doç. Dr. Aykut Aykaç ve Doç. Dr. Coşkun Kaya tarafından 2 buçuk saat süren ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Sayılı hastanede yapılan bu ameliyat sonrası Gündoğan, 4’üncü günde taburcu edildi.

"Aynı zamanda mesanesinde de bir kanaması vardı"

Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Kaya, “Belçika’dayken yurtdışına sefer sırasında şiddetli kanaması oluyor. Aslında daha önce de kanaması olmuş ama hep ihmal etmiş. Bu sefer kanaması fazla olunca Belçika’da bir hekime başvuruyor. Orada yapılan tomografilerde de böbreğinde kitle olduğu söylenmiş. Hasta da tedavisinin Türkiye’de yapılmasını tercih etmiş. Bunun üzerine hasta ülkeye döndükten sonra bize geldi. Biz yeniden filmlerini değerlendirdiğimizde sadece böbrekte olan bir kitlenin olmadığını, aynı zamanda böbrekten kaynaklanan bir kitlenin damarlara da yayıldığını fark ettik. Aynı zamanda mesanesinde de bir kanaması vardı. Hastaya durumu anlattık. Yaptığımız incelemelerde vücudun toplardamarlarına kadar ilerlemiş bir böbrek tümörü olduğunu gördük. Bu çok riskli bir ameliyat. Yani orada toplardamarı, ameliyat esnasında açıp onarmak ve pıhtıyı çıkarmak, çok sayılı merkezde yapılabilen bir işlem. Ameliyat sonrası dönemde de hayatta kalma oranı iki hastadan bir tanesi ölüyormuş gibi düşünebiliriz. Bunu hastamıza anlattık, hastamızda durumu kabul etti” dedi.

"Artık patoloji sonucunu bekleyeceğiz"

Hastanın ameliyattan 4 gün sonra taburcu olabileceğini belirten Doç. Dr. Kaya, gerekirse ek tedavi verebileceklerini söyledi. Hastanın durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kaya, "Hastamızın mevcut kilosundan dolayı laporoskopik olarak ameliyatın daha rahat olacağını düşündük. İlk önce laporoskopik yani kapalı olarak girdik. Böbreğini ve etrafındaki dokuları serbestledikten sonra ana toplardamara yani vena kava dediğimiz yere ulaştık. Hastamız 3 gün önce ameliyat oldu Allah nasip ederse de yarın taburcu yapacağız. Durumu gayet iyi. İşine gücüne dönecek. Artık patoloji sonucunu bekleyeceğiz. Gerekirse ek tedavi de verebiliriz” diye konuştu.

“Ameliyatımız başarılı bir şekilde geçti”

Afyonkarahisarlı tır şoförü Mevlüt Gündoğan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Yurtdışındayken biraz rahatsızlandım. Orada bir hastaneye gittim, iki gün yattım. Daha sonra bu tarafa taburcu oldum. Türkiye’ye gelince Eskişehir Şehir Hastanesinden Coşkun hocamızı tavsiye ettiler. Geldik, hocam filmlerimizi çekti. Allah razı olsun ilgilendi. Ondan sonra ameliyata girdik. Ameliyatımız başarılı bir şekilde geçti. Arkadaşlar olsun, kendileri olsun çok ilgilendiler bizimle. Şuanda iyiyim şükür. Ameliyattan önce idrardan normal bir pıhtılaşmış kan geliyordu. Arada gelip kesiliyordu. Bir gün sık gelmeye başladı. Kendi kendime şüphelendim. Doktora gittim Belçika’da. Ondan sonra sonuç ameliyata döndü."

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