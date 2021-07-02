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Bektaşi Şeyhi Niyazi Rahman’nın kabri yenilendi

Eskişehir’de bulunan Bektaşi Şeyhi Niyazi Rahman’nın, 60 yıl önce yapılıp zamanın getirdiği yıpranmadan ötürü hasar gören kabri yenilendi.

ESKİŞEHİR 02.07.2021, 11:19
Bektaşi Şeyhi Niyazi Rahman’nın kabri yenilendi

Eskişehir’de bulunan Bektaşi Şeyhi Niyazi Rahman’nın, 60 yıl önce yapılıp zamanın getirdiği yıpranmadan ötürü hasar gören kabri yenilendi.

İstanbul, Şahkulu Sultan Dergahı dervişlerinden olan, Eskişehir’e gelerek hayatını burada yaşayan ve 1960 yılında vefat eden Bektaşi Şeyhi Niyazi Rahman’ın kabri, Eskişehir Türbeleri Bakım, Onarım ve Geliştirme Derneği (ETÜD) Başkanlığınca yenilerek inşa edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ETÜD Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı Mehmet Levent Başerdem, “Niyazi Rahman’ın kabrinin aradan uzun yıllar geçtiği için yenileme ihtiyacı oldu. Biz de ETÜD olarak bu işi üstlendik ve kısa bir sürede tamamladık. Vatandaşları, Niyazi Rahman’nın Odunpazarı Kabristanındaki makamını ziyaret etmeye çağırıyorum” dedi.
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