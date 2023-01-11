Beklenen yağışlar nihayet geldi

Eskişehir’de uzun zamandır mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları geçtiğimiz haftalarda yerini kuru ayaza bıraktı. Vatandaşlar kuraklık olmasından endişelenirken nihayet yağışlar başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de kış mevsiminin alışılagelmiş yağışlarının olmaması vatandaşları tedirgin ediyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada ülkenin özellikle batı kesimlerinde şiddetli yağmur uyarısı yaparken, İç Anadolu Bölgesi’nin de yağmurla buluşacağı tahmin edildi. Öğle saatlerinde Eskişehir’de etkisini göstermeye başlayan yağmur, akşam saatlerinde sağanak yağış olarak beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre cuma gününe kadar devam edecek olan yağmurun, cumartesi günü yerini kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor. Barajlardaki suyun azalıp bitmesinden ve kuraklık olmasından korkan vatandaşlar yağışların başlamasıyla birlikte mutlu olduklarını, yağmurun bereket getireceğini inandıklarını dile getirdi.