Behiç Erkin ölümünün 59. yıldönümünde kabri başında anıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Devlet Demiryollarının kurucusu ve ilk genel müdürü olan Behiç Erkin’i ölümünün 59. yıldönümü dolayısıyla kabri başında andı.

Sevkıyatlardan sorumlu komutan olarak Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol oynayan ve Kurtuluş Savaşı’nın en önemli kahramanlarından biri olan Behiç Erkin’in ölüm yıldönümü dolayısıyla kabri başında anma töreni düzenlendi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra törene, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürü Bülent Toksavul, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Demirel, Demiryolu Meslek Okulu Mezunları Derneği Eskişehir Şube Başkanı Caner Yurdadön ve Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Naci Şakar katıldı.

"Önemli bir spor projemize onun adını verdik"

Burada bir değerlendirme yapan Başkan Ataç, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli kahramanlarından olan ve 2. Dünya Savaşı’nda binlerce masum insanın hayatını kurtaran Erkin’in büyük bir devlet adamı olduğunu kaydetti. Ataç, “Devlet Demiryolları’nın kurucusu ve ilk genel müdürü olan Erkin, ‘Demiryollarının Babası’ olarak anılıyor. Erkin, Atatürk’ün de en yakın ve en eski mesai arkadaşlarındandır. Özel mektuplarla düşüncelerini en açık surette paylaştığı, ülke ve dünya meseleleri üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu sayılı kişilerden biridir. Eskişehir’in en önemli kent belleklerinden biri olan Behiç Erkin, bizim için de asla unutulmayacak bir devlet adamıdır. Biz de Tepebaşı Belediyesi olarak şehrin değerlerine gösterdiğimiz hassasiyeti Behiç Erkin’e de göstererek önemli bir spor projemize onun adını verdik. 11 Kasım 1961 yılında kaybettiğimiz Türk siyasetçi ve diplomat Behiç Erkin’i, rahmetle anıyor ve kendisini hiçbir zaman unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Anma töreni, Başkan Ataç ve beraberindekilerin Erkin’in kabrine karanfil bırakması ve duaların edilmesiyle sona erdi.