Bedensel engelli okçuya malzeme sponsoru oldular

Antalya’da düzenlenecek olan Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan Eskişehirli sporcu Yusuf Girat’ın malzeme sponsoru Eskişehir Bilecikliler Derneği (ESBİLDER) oldu.

Antalya’da 23-27 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası’na katılmak için çalışmalarına devam eden sporcu Yusuf Girat’a Eskişehir’deki Bileciklilerden destek geldi. Bedensel engelli sporcunun malzeme sponsoru Eskişehir Bilecikliler Derneği oldu. Dernek Başkanı Ahmet Saraç, sporcu Yusuf Girat’a destek olmaktan gurur duyduklarını belirterek, müsabakalarda başarılar diledi.