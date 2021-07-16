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Bayramlık tatlı siparişine talep çok az

Kurban Bayramı yaklaşırken bayramlık tatlı siparişi alan işletmeler, taleplerin az olmasından yakındı.

ESKİŞEHİR 16.07.2021, 10:10
Bayramlık tatlı siparişine talep çok az
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Kurban Bayramı yaklaşırken bayramlık tatlı siparişi alan işletmeler, taleplerin az olmasından yakındı.

Kurban Bayramı, bu sene kısıtlamasız geçecek. Vatandaşlar misafirlerini ağırlayabileceği bayramın hazırlıklarına başladı. Sanılanın aksine bayramlık tatlı siparişleri eskisi kadar rağbet görmedi. Tatlıcılar, vatandaşların bayramda tatlı tercih etmemesini hem ekonomik koşullara hem de sıcak havalarda şerbetli tatlılara olan ilginin düşük olmasına bağlıyor.

Eskişehir’de 32 senedir tatlı dükkânı işleten Sait Altunhan, bayramlık tatlı siparişlerinin eskisi kadar rağbet görmediğini aktardı. Altunhan, “Eski bayramlar kalmadığı gibi gelenekler de yok oluyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Ramazan Bayramlarında tatlı siparişlerini yetiştiremezdik, şimdi ise çoğu zaman hiç sipariş almıyoruz. Pandemi nedeniyle vatandaşın ekonomik sıkıntıları olduğu için diye tahmin ediyorum, talep yok. Bu sene Kurban Bayramı da çok sıcak bir Temmuz ayına denk geldi. Haliyle şerbetli tatlılar rağbet görmüyor” diye konuştu.
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