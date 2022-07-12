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Bayramın son gününde otogar sessiz kaldı

Eskişehir’de, bayramın son günü olmasına rağmen otobüs terminalindeki sessizlik dikkat çekti. Terminal esnafı 9 günlük tatilin son günlerinde yoğunluğun artmasını beklediklerini belirtti.

ESKİŞEHİR 12.07.2022, 13:24
Bayramın son gününde otogar sessiz kaldı

Eskişehir’de, bayramın son günü olmasına rağmen otobüs terminalindeki sessizlik dikkat çekti. Terminal esnafı 9 günlük tatilin son günlerinde yoğunluğun artmasını beklediklerini belirtti.

Bayramın son gününde Eskişehir’de şehirlerarası otobüs terminalinin boş oluşu dikkat çekti. Bu tenhalığın, 9 gün olan olarak duyurulan Kurban Bayramı tatilinin etkisi olarak tahmin edildiği öğrenildi. Terminale yanaşan otobüslerdeki yolcu sayısının normalden daha az olduğu görüldü.

Öte yandan bilet görevlileri, 9 günlük tatil süresince bu durumun devam edeceği, ancak son günlerde bir yoğunluk oluşacağının tahmin edildiği aktarıldı.

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