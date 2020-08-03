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Bayramda sucuk yapımında gece mesaisi
ESKİŞEHİR'DE, KURBAN BAYRAMI’NDA KASAPLAR, KURBAN ETLERİNİ KIYMAYA DÖNÜŞTÜRÜP, EV YAPIMI SUCUK HAZIRLAYARAK PARA KAZANIYOR.
ESKİŞEHİR 03.08.2020, 11:06 03.08.2020, 11:30
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Eskişehir’de, Kurban Bayramı’nda kasaplar, kurban etlerini kıymaya dönüştürüp, ev yapımı sucuk hazırlayarak para kazanıyor.
Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’nde Kurban Bayramı dolayısıyla iş yoğunluğu artan kasaplar, kıyma ve ev yapımı sucuk talebini karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Kurbanlık etleri derin dondurucularda muhafaza etmek ve kıyma çektirmek isteyen vatandaşlar kasaplarda yoğunluk oluşturdu.
İşlerin geçen günlere göre yoğun olduğunu ifade eden esnaf Refik Kocabaş, “Kurban sonrası bir yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımızı istekleri doğrultusunda etlerini işliyoruz. Ürettiğimiz sucuğumuza talep çok oluyor damak tadına hitap eden sucuğumuza civardan da talep oluyor” ifadelerini kullandı.
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