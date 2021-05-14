Bayram sonu daha dikkatli olmalıyız

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, Ramazan Bayramı sonrasında geçilecek normalleşme sürecinde vatandaşların hastalığın artmaması için daha tedbirli davranması gerektiğini söyledi.

Bu dönemde esnafın uzun süre kepenk kapattığını ifade eden ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, bayram sonrası normalleşme ile yeniden işletmelerin açılmasını umduğunu belirtti. Alınan tam kapanma kararının ardından Korona virüs vaka sayılarındaki düşüşe dikkat çeken Seyhan, “Tam kapanmanın ardından çok sayıda esnaf kardeşimiz işletmelerini kapattı. Uzun bir süre evlerine kapandılar. Korona virüsün üstesinden gelmek için en çok esnafımız mücadele ediyor. Ramazan Bayramı ardından işletmelerin yeniden açılacağından ümitliyiz. Ancak bu açılma tedbirlerin gevşemesi anlamına gelmemeli. Kapanmada düşen sayıları daha da aşağıları çekmeliyiz. Bu hepimiz için önemli. Hele ki evlerine ekmek götürmek için işletmelerin açılmasını bekleyen kardeşlerimiz için daha bir önem arz ediyor. Bayram sonrasında da tedbirlerin daha sıkı şekilde yapılmasını istiyoruz. İşletmeler açılsın, tedbirler arttırılsın. Esnaf arkadaşlarımız evlerine ekmek götürsün” dedi.