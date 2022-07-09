Bayram huzuru Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi’nin hazırladığı kurban kesim alanında, Eskişehirli vatandaşlar kurban ibadetlerini sorunsuz olarak yerine getirdi.

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da kent halkı için hazırladığı kurban kesim alanı ile vatandaşlara sorunsuz bir bayram ortamı sundu. Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, belediye ekipleri tarafından düzenlenerek kurban kesimi için hazır hale getirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren küçükbaş kurbanlıkları ile kesim alanına gelen vatandaşlar, ücretsiz kesim hizmetinden faydalanarak kurban ibadetlerini gerçekleştirdi. Hayvanlarını belediye personeline teslim eden vatandaşlar, hijyenik bir ortamda ve sağlık önlemleri çerçevesinde ibadetlerini yerine getirdi. Kent sakinleri, etlerini belediye tarafından torbalar ile teslim alırken sağlanan hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletti.

“İslami şartlara ve hijyen kurallarına uygun”

Kurbanını 4 yıldır Tepebaşı Belediyesi’nin hazırladığı alanda kestiğini söyleyen Veteriner Hekim Mustafa Çoban, “Ortam çok güzel, 4 senedir kurbanımı burada kesiyorum ücretsiz olarak. Hayvanımı getiriyorum, poşetine kadar veriyorlar. Gayet de temiz, ortam hemen yıkanıp temizleniyor. Mutluyuz, veteriner hekim olarak bu hizmetten çok mutluyum, Eskişehir halkına tavsiye ediyorum. Dışarda sağlıksız ortamlar yerine, burada İslami şartlara ve hijyen kurallarına uygun biçimde hizmet almak çok güzel” dedi.

“Taşınmasından poşetlenmesine kadar bu hizmet çok güzel”

Poşetlenme sürecine kadar verilen hizmetin güzel olduğunu belirten Adem Özcan isimli vatandaş ise, “Hayırlısıyla bugün Kurban Bayramı’nı kutluyoruz, kurbanlarımızı kesiyoruz. Taşınmasından poşetlenmesine kadar bu hizmet çok güzel. Belediyemizden memnunuz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Vatandaşlara çok yardımcı oluyor”

Kurbanlık hayvanını kestirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Bilal Özcan, “Biz Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’tan çok memnunuz. Yenilikler ile vatandaşa her zaman hizmetler üretiyor. Bu hizmet de vatandaşlara çok yardımcı oluyor, teşekkür ediyoruz. Bu kesim hizmeti de çok yerinde bir çalışma. Evlerde değil de hijyenik olarak böyle bir yerde kesilmesi daha uygun” sözlerini kullandı.

Bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi, bu Kurban Bayramı’nda da bağış yapmak isteyen yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu. Yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Eskişehirlilerin bağışladığı kurbanlık hayvanlar, İslami koşullar ile vekalet alınarak kesildi. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, bağışlanan hayvanların ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacağını belirtti.