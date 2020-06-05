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’Bavulumda Sanat Var’ etkinliği online olarak devam ediyor

BAVULUMDA SANAT VAR ONLİNE OLARAK DEVAM EDİYOR

’Bavulumda Sanat Var’ etkinliği online olarak devam ediyor

BAVULUMDA SANAT VAR ONLİNE OLARAK DEVAM EDİYOR

05 Haziran 2020 Cuma 13:25
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’Bavulumda Sanat Var’ etkinliği online olarak devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin yoğun talep gören çocuk etkinliği ’Bavulumda Sanat Var’, korona virüs salgını nedeniyle online olarak devam ediyor.

Korona virüse karşı dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını titizlikle yürüten Odunpazarı Belediyesi, virüs nedeni ile karantinada olan çocuklar, gençler ve yetişkinler için internet üzerinden çeşitli atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenliyor. Korona virüs salgını öncesinde Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirilen ve çocukların büyük beğenisini kazanan Bavulumda Sanat Var da online olarak devam eden etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Çocuklar, internet üzerinden gerçekleştirilen etkinlik sayesinde dünyaca tanınan Pablo Picasso’nun eserleri üzerinden tanıyıp, hayatlarını öğreniyor. 09-14 yaş arasındaki çocukların katılabildiği Bavulumda Sanat Var, İpek Uzkalan eğitmenliğinde online çalışmasını sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tiyatro Müdürlüğünün ortak projesi olan Bavulumda Sanat Var’ın bir sonraki çalışması, 12 Haziran 2020 Cuma günü yapılacak. Bavulumda Sanat Var etkinliğine katılmak isteyen 9-14 yaş arasındaki çocukların, e-posta adresleri ve telefon numaralarını 11 Haziran 2020 Perşembe gününe kadar Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin sosyal medya hesaplarına mesaj yoluyla göndermesi gerekiyor. Kontenjan sınırlaması olan etkinliğe, kayıt yaptıracak ilk 30 çocuk katılabilecek.

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