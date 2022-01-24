Başkanlar Küpeli ve Kesikbaş’tan birlik ve beraberlik mesajı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 7 Şubat Pazartesi günü yapılacak olan “Eskişehir OSB Seçimli Olağan Genel Kurula” ilişkin ortak basın açıklaması yaptılar.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli yasal görev süresinin sona ermesi dolayısıyla, Eskişehir OSB’nin 2022 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulunun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan görüşler doğrultusunda, 7 Şubat Pazartesi günü yapılmasına karar verildiğini ifade ederek, “Eskişehir sanayisinin yüzde 80’inin faaliyet gösterdiği Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi bugün büyüklüğü ülkemizin en büyük ikinci OSB’si olup, Organize Sanayi Bölgeleri kanun ve yönetmeliklerine göre seçilen Yönetim Kurulları tarafından yönetilmektedir. Halen Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanlığını Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeliklerini Riza Zeydan, Yavuz Ayva ve Hamza Tınas yürütmektedir. Bu kapsamda yasal süreç doğrultusunda mevcut yönetimimizin yasal görev süresinin sona ermesi dolayısıyla, Eskişehir OSB’nin ‘2022 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu’nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan görüşler doğrultusunda, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü Özel EOSB Mesleki ve Teknik Lisemizde yapılmasına karar verilmiştir. Alınan bu karar neticesinde Eskişehir OSB’den yapı kullanım izin belgesi bulunan katılımcılarımızın yapılacak seçimli genel kurulda oy kullanabilmeleri için, 2022 yılına ait Ticaret Sicil Tasdiknamelerini 4 Şubat 2022 Cuma gününe kadar EOSB Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Biz yönetimimizle göreve yeniden aday ve talibiz. Yarım kalan projelerimizi bu dönem tamamlamak istiyoruz. Eskişehir OSB’mizi bugünkünden çok daha ileriye taşımak azim ve hedefindeyiz. Önümüzdeki 4 yıl için OSB’mizde üretim yapan sanayicilerimizin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

“Nadir Bey ve ekibine başarılar dileriz”

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş da yapmış olduğu açıklamada, Nadir Küpeli ve ekibine başarılar dileyerek, “Eskişehir ve OSB’miz coğrafi olarak stratejik bir konumda bulunması, diğer yandan köklü bir havacılık ve raylı sistemler ile makine ve metal sektörüyle, gıda sektöründe önemli yatırımlara ev sahipliği yapması dolayısıyla ülkemiz adına önemli rol üstlenmektedir. Eskişehir OSB yönetimi sanayimizin gelişimi için vizyoner çalışmalara imza atmış, Eskişehir OSB’yi ve Eskişehir sanayisini önemli bir noktaya taşımıştır. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve yönetimi yeniden bu göreve taliptir. Birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Eskişehir Sanayi Odası olarak uyum içerisinde çalıştığımız, Nadir beyin yeniden adaylık sürecini destekliyoruz. Nadir Küpeli ve ekibinin yanlarında olduğumuzu belirtir, başarılar dileriz” dedi.