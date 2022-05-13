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Başkanlar iklim dostu kent planlamasını konuştu

Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Belediyeler Buluşması’nın ikinci toplantısı “İklim Dostu Kent Planlama ve Tasarım” teması ile Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR 13.05.2022, 15:19
Başkanlar iklim dostu kent planlamasını konuştu

Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Belediyeler Buluşması’nın ikinci toplantısı “İklim Dostu Kent Planlama ve Tasarım” teması ile Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasında katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, “Gerçekten dünya zor günler geçiriyor. Ülkelerin sıkıntıları çözümünde çalışmalar gerçekleştirmesi çok önemli. 7 belediye başkanı olarak iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturabilmek için Karşıyaka’da başladığımız etkinliğin ikincisini Eskişehir’de gerçekleştiriyoruz. Yerel yönetimler olarak iklim değişikliğine karşı tecrübe paylaşımları yapmayı, yenilikçi çözümler üretmeyi, belediyeler arası dayanışmayı önemsiyoruz. Bu buluşmaya ev sahipliği yapmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. İklimle ilgili felaketler tüm dünyada gündemde, Türkiye de bu meselenin sonuçlarını en yoğun yaşayan coğrafyalardan bir tanesi. 2021 yazında yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri önemli kayıplara yol açtı. İklim bilimi, uzun yıllardır sera gazı emisyonlarını sıfırlamazsak çok daha sık ve aşırı hava olayları ile karşılaşacağımızı ortaya koyuyor. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak insan ve çevre odaklı bir belediyecilik anlayışı ile sürdürülebilir bir iklim değişikliği mücadelesini benimsiyoruz. İklim değişikliğine karşı direncin artırılması amacıyla bölge ve şehirlerin ihtiyaçlarının, çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hep birlikte günümüzün en önemli küresel çevre sorunu olan iklim meselesine odaklanmalıyız. Ertelemeden, birbirimizden güç alarak ilerleyelim ve iklim değişikliğine engel olarak dünyamıza sahip çıkalım” sözlerini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise “Küresel ısınma dediğimizde, çölleşme, kuraklık, iklim krizi denildiğinde hepimiz önce irkiliyoruz. Nedenlerini, sonuçlarını düşünüyoruz. Sonrasında ise bunları unutup gündelik işlerimize dönüyoruz. Aslında iklim krizi, insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bir sonuç. Kullandığımız eşyalardan, arabalara, ısınma sistemine kadar her şeyin küresel iklim krizinin bir sonucu. Hepimiz, ‘Artık yağmurlar eskisi gibi yağmıyor’ diyoruz. Hiç beklemediğimiz mevsimlerde beklenmedik hava olayları ile karşılaşıyoruz. Bu hepimizin yaşamını da tehdit ediyor. Geçtiğimiz yıl orman yangınlarından çok fazla acı çektik, ciğerlerimiz de ormanlarımız ile birlikte yandı. Ayancık’ta, Bozkurt’ta yaşanan sel felaketlerini de hatırlıyoruz. Aslında bu olaylara baktığımızda her biri iklim krizi ile birlikte siyasi de bir krizin sonucu. Dolayısıyla Bugünkü toplantının da son derece önemli olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Jeoloji Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin de konuşmasında, “CHP olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu da çevre ve iklim değişikliği. 4 milyar yıllık dünyamız, 200 yıl öncesine kadar kendi doğal döngüsündeydi. 200 yıl kadar önce ise karbon ve petrol türevli kaynaklarının bulunması ve Sanayi Devrimi neticesinde dünyamız, 4 milyar yılda uğramadığı kadar zarara uğramıştır. Süreç insan eliyle maalesef çocuklarımıza yaşamanın mümkün olmadığı bir dünyayı bırakmaya doğru gidiyor. Paris İklim Antlaşması’nın TBMM’de kabul edilmesi büyük bir adım olsa da gecikmiş bir adımdır. 191 ülke bu antlaşmaya taraf. Bu antlaşmanın en önemli tarafı enerji konusudur. İktidarın müjde olarak lanse ettiği gelişmelerden ise tereddütler yaşamaktayız, yurdun dört bir yanını kömürlü termik santraller ile donattıklarını biliyoruz. Kendi bölgemde 2 tane santralin inşaatı, Paris İklim Antlaşması’na rağmen devam ediyor. İktidar her konuda olduğu gibi bu konuda da samimi değil” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ise “Bugün çok önemli bir konu gündemde, bu konuyu Eskişehir ve ülke gündemine taşıyan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye’nin güzide yerlerinden gelen belediye başkanlarımız önemli katkılar sunacaklar, etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum” sözlerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Başkanlar Paneli gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Korayvelibeyoğlu ve Stefano Salata’nın yaptığı oturumun konuşmacıları Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu. Panelde söz alan başkanlar, iklim duyarlı kentlerin üretiminde mekansal boyut, tasarım, planlama, iklim uyum sürecinin hayata geçirilmesinde toplumla birlikte tasarlamak, karar verme sürecine dahil etmek, iklim krizi konusundaki sorunlara karşın, uygulama ve projeler konularında bilgiler verdi.

Etkinlik, Uygulamada Yenilikler ve Tasarruf adlı ikinci oturum ile devam etti. Ardından Tepebaşı Belediyesi’nin Melih Savaş Yaşam Köyü, Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi, Yeryüzü Ekoloji Okulu ve hizmet binasını kapsayan teknik gezi gerçekleştirilmesi ile buluşma sona erdi.

Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Şişli ve Kadıköy Belediyesi bürokratları, katılımcı belediyelerden meclis üyeleri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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