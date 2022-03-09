Başkanı Küpeli, "Şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösteriyoruz"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yönetim olarak şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösterdiklerini yeni dönemde de bu anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Küpeli, yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret ederek, yeni dönemde yürütecekleri çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Çetin, Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Başkan Nadir Küpeli, yeni dönemde Eskişehir OSB yönetimi olarak yürütecekleri çalışmalar ve yatırımlar hakkında Vali Ayyıldız’a bilgilendirmelerde bulundu.

“Sanayi sektörünün gelişmesi için çalışmalar yürütüyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir’in önemli sanayi şehirlerinden biri olduğunu, sanayideki yüksek teknolojiye dayalı yatırımların artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemli olduğunu vurguladı. Vali Ayyıldız, Eskişehir’in güçlü bir sanayi altyapısının olduğunu aktararak, “Güçlü bir OSB’ye sahibiz. Katma değer üreten bir iliz. İlimizin ekonomisinin en önemli gücü olan sanayi sektörünün daha da gelişmesi adına valilik olarak gereken tüm çalışmaları yapıyoruz” dedi.

“Ülkemiz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz”

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yönetim olarak şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösterdiklerini yeni dönemde de bu anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyerek, “EOSB yönetimi olarak son 4 yıllık hizmet dönemimizde çok sayıda yeni sanayi kuruluşunu şehrimize kazandırdık. Yeni dönemde de Eskişehirli sanayiciler olarak ülkemiz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Büyüyen ve güçlenen sanayimiz ile şehrimize ve ülkemize çok daha fazla katkı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ve yönetimine yeni dönemde başarılar dileyen Vali Ayyıldız, sürdürülen iş birliği ve istişarenin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini aktardı.