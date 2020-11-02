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Başkandan minik futbolculara moral ziyareti

ESKİŞEHİRSPOR ALT YAPISINI OLUŞTURAN ESKİŞEHİR ALTYAPI DERNEĞİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

ESKİŞEHİR 02.11.2020, 13:45
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Başkandan minik futbolculara moral ziyareti

Eskişehirspor alt yapısını oluşturan Eskişehir Altyapı Derneği çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi koşullarına uygun yapılan çalışmalarda hafta sonu 2012 ile 2013 doğumlu sporcular kendi aralarında çift kale maç yaptı.

Maç eksiklerini gidermek için yapılan maçlara önem verdiklerini belirten Eskişehir Altyapı Derneği Başkanı Sebahattin Tekin, "Bugüne kadar yetiştirdiğimiz 270 sporcu profesyonel oldu. Birinci amacımız Eskişehirspor’a ahlaklı, zeki, toplum ilişkilerine adapte olmuş futbolcu yetiştirmek" dedi.

Çift kale maçtan sonra Başkan Tekin sporculara gofret dağıtarak gönüllerini aldı ve moral verdi.

2012 doğumluların antrenörlüğünü Muhsin Çakallı, 2013 doğumluların antrenörlüğünü ise Enes Mert Coşkun yapıyor.

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