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Başkan Yüzügüllü Sivrihisar OSB’de incelemelerde bulundu

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yapımı devam eden Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ESKİŞEHİR 19.04.2021, 15:18
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Başkan Yüzügüllü Sivrihisar OSB’de incelemelerde bulundu

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yapımı devam eden Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivrihisar’a kazandırdığı projelerle ilçenin kalkınmasını sağlayan ve turizm başkenti yapan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, iş sahalarının genişlemesi ve istihdamı arttırmak adına da çalışmalarını sürdürüyor. Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi’nin tamamlanması için yoğun çabalar sarf edilirken, Başkan Yüzügüllü’de yapılan çalışmaları yakından takip ederek incelemelerde bulundu. Bu yılın sonunda inşaat ve elektrik alt yapısının tamamlanacağı Sivrihisar OSB’de yatırımcı gelme süreçlerine başlanacak.

Başkan Hamid Yüzügüllü “İlçemizde yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesi ile iş istihdamını arttırmak ve yeni değerler kazandırmak istiyoruz. Bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
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