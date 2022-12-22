Başkan Seyhan: "Devletimizin yanındayız, fırsatçıların ürün zamlarını takip ediyoruz"

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, asgari ücret kararı açıklanmadan birçok simsar, stokçu ve fırsatçının maliyet artışı olacak bahanesiyle fiyatlara zam yaptığını belirterek, "Her konuda devletimizin yanında olduğumuzu yineliyor ve ürün zamlarını, komisyonlarımızın nezdinde takip edeceğimizi bildiriyorum" diye belirtti.

Seyhan, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün asgari ücret zammını açıkladığını hatırlatarak, "Açıklanan zam oranının, yeterli mi yetersiz mi kısmı aslında konuya nereden baktığınızla alakalı. Asıl burada dikkat edilmesi gereken; ortalaması 8 bin 500 TL olan rakamların 3-4 aydır telaffuz ediliyor olması. Bu telaffuzlar neticesinde de birçok simsar, stokçu ve fırsatçı maliyet artışı olacak bahanesiyle satış fiyatlarına zam yaptı. Bu noktada da ezilen yine vatandaş oldu. Devletin denetimleri yoğun olsa da ahlaki olarak durmak istemeyen fırsatçılar bir şekilde yollarına devam etti. Asgari ücret zammının yansımalarını aylar önce yapmış olanların bugün tekrar aynı bahaneleri kullanmalarına müsaade edilmemelidir. Her konuda devletimizin yanında olduğumuzu yineliyor ve ESMİAD olarak kendi üyelerimizin ürün zamlarını, komisyonlarımızın nezdinde takip edeceğimizi bildiriyorum" diye konuştu.