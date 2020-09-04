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Başkan Odabaşı’ndan Başkan Ataç’a ziyaret

BAŞKAN ODABAŞI’NDAN BAŞKAN ATAÇ’A ZİYARET

ESKİŞEHİR 04.09.2020, 13:17
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Başkan Odabaşı’ndan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile bir araya geldi. Ziyarette iki başkan, yerel yöneticilik üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın, ülke genelinde yerel yöneticiler ile temasları sürüyor. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç ve Başkan Odabaşı, yerel yöneticilik ve ülke gündemine ilişkin sohbet etti.

“Hem bir ağabey hem de duayen bir belediye başkanı”

Başkan Odabaşı ziyarette yaptığı değerlendirmede, Başkan Ataç’ın duayen bir belediye başkanı olduğunu belirterek, “Yaklaşık 11 yıl önce Eskişehir’e bir ziyarette bulunmuştum. Bugün de hem bir ağabey hem de duayen bir belediye başkanı olarak Ahmet Ataç’ı ziyaret etmek ve görüşlerini almak istedim. Hem Eskişehir ve Tepebaşı’na yaptıkları için hem de bize önderlik edip yol gösterdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Tepebaşı Belediyesi örnek belediyelerden bir tanesi. Belediye başkanı seçildiğimde örnek almam gereken belediyelerden bir tanesinin Tepebaşı Belediyesi olduğunu düşündüm. Burada yapılanları birinci ağızdan dinlemek bizim için çok önemliydi” sözlerini kullandı.

“Ortak işler yapmamızın önemli olduğuna inanıyoruz”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise iki belediye arasındaki iş birliğine dikkat çekerek, “Son seçimde Sevgili Şerdil Başkan’ın Kadıköy gibi önemli bir belediyeye başkan seçilmesi beni çok mutlu etti. Kadıköy, Türkiye’de ve dünyada bilinen çok gözde bir yer. Orada belediye başkanı olmak da gururlu ve zor bir iş. Çünkü İstanbul’un en önemli ve göz önünde yerlerinden biri. Sevgili Şerdil Başkan’ın da orada kalıcı olacağına inanıyorum. İki belediye olarak ortak işler yapmamızın önemli olduğuna inanıyoruz. Birbirimizden alacağımız, paylaşacağımız değerli şeyler var. Şerdil Başkanımıza değerli ziyareti için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyarette Başkan Ataç, Başkan Odabaşı’na camdan bir Devrim arabası figürü ve “Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir” kitabını armağan etti. Başkan Odabaşı da Başkan Ataç’a Kadıköy ilçesinin simgelerinin camdan birer tablosunu armağan etti. Tepebaşı Belediye başkan yardımcılarının da eşlik ettiği buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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