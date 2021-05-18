Başkan Nadir Küpeli’den 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 102. yıldönümünün büyük gururu ve onurunu yaşıyoruz” dedi.

Küpeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Türk Milletinin kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919’un, zafere giden yolda Türkiye adına atılan en önemli adım olduğunu vurgulayan Başkan Nadir Küpeli, “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 102. yıldönümünün büyük gururu ve onurunu yaşıyoruz. Büyük Önder Atatürk, ‘En büyük eserimdir’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni ‘Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri, ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak’ diyerek gençlere emanet etmiştir. Türk gençliği de kendisine Atası tarafından emanet edilen bu değere her zaman sahip çıkmalı, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmeli; şanlı tarihimiz ışığında, emanet aldıkları bu eşsiz mirası daha da zenginleştirmek için büyük bir özveriyle çalışmalıdır. Bizler de devlet, millet ve sanayiciler olarak gençleri önemseyen, onlara inanan ve geleceği onların aydınlatacağını düşünen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman ayrılmamalı, gençliğimize sahip çıkmalı, gençlerimize çıktıkları yolda yol göstermeli, onlara fırsat vermeliyiz. Çok daha müreffeh bir ülke olmanın en temel yolu budur. Eskişehir OSB Yönetimi olarak gençlerimize verdiğimiz bir önemin göstergesi olarak il sanayimizin gelecekte ihtiyaç duyacağı yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi hayata geçirdik. Şimdi bu okulumuzda göz bebeğimiz olan gençleri eğitiyor ve geleceğe hazırlıyoruz. Yine Mesleki Eğitim Merkezimiz MEGEM’de gençleri eğitimden geçiriyor ve sanayimizde meslek sahibi yapıyoruz. Bunun yanında son 4 yılda OSB’de yatırımcılara tahsis ettiğimiz 100’ü aşkın parselde, hayata geçen ve halen inşaatı devam eden fabrikalarla 10 bine yakın gencimizin ve vatandaşımızın iş sahibi olmasını, aynı zamanda şehir ekonomisine çok büyük bir katma değer girişi sağlamış olduk. Bu duygu ve düşüncelerle, böylesine anlamlı günde başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bağımsız Türkiye’yi armağan eden ve bu uğurda can veren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi de minnet ve saygı ile anıyorum” diye konuştu.