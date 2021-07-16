banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Merkel'in zor anları!
Merkel'in zor anları!
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu

Başkan Kurt’tan Temizlik İşleri personeline teşekkür ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti. İşçilerle bir araya gelen Başkan Kurt, işçilerin Kurban Bayramını kutladı, pandemi dönemindeki özverili çalışmaları için işçilere teşekkür etti.

ESKİŞEHİR 16.07.2021, 10:59
Başkan Kurt’tan Temizlik İşleri personeline teşekkür ziyareti
banner502

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti. İşçilerle bir araya gelen Başkan Kurt, işçilerin Kurban Bayramını kutladı, pandemi dönemindeki özverili çalışmaları için işçilere teşekkür etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kurban Bayramı öncesinde Temizlik İşleri Şantiyesini ziyaret etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Başkan Kurt’a Başkan Yardımcıları Emre Mekik, Evren Olcay ve Belediye İş yöneticileri eşlik etti. İşçilerin yaklaşan Kurban Bayramını kutlayan Başkan Kurt, pandemi döneminde özverili çalışmaları için Temizlik İşleri personeline teşekkür etti. İşçilere "Hakkınız ödenmez" diyen Başkan Kurt, ayrıca müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni alınan araçları inceledi. Bakım atölyesini gezen Başkan Kurt, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Kurt’un ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Temizlik işleri personeli ise, Başkan Kurt’a teşekkür etti.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501