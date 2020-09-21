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Başkan Kurt’a teşekkür ettiler

BAŞKAN KURT’A TEŞEKKÜR ETTİLER

ESKİŞEHİR 21.09.2020, 12:38
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Başkan Kurt’a teşekkür ettiler

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Gültepe Mahallesi’nde bulunan Ayşe Persak Camisi’nin kalorifer sistemini yeniledi. Cami cemaati, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a astıkları pankart ile teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi camilerde gerçekleştirdiği bakım ve çevre düzenleme çalışmalarına Gültepe Mahallesi’nde bulunan Ayşe Persak Camisi ile devam etti. Odunpazarı Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Ayşe Persak Camisinin kalorifer sistemini yenileyerek, daha iyi bir ibadet ortamı sağladı. Ayşe Persak Camisinin cemaati ise ısıtma sistemlerini yenileyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a astıkları pankart ile teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, Ayşe Persak Cami cemaatinden caminin yeterince ısınmadığı ısıtma sisteminin yenilenmesi gerektiği yönünde talepler geldiğini söyledi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda ısıtma sistemini yenilendiğini belirten yetkililer, “Ayşe Persak Camisin ısınmadığı yönünde şikâyetler geliyordu. Yapılan incelemede caminin ısıtma sisteminin borularının çürüdüğü ve artık kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Bunun üzerine cemaatimizi mağdur etmemek adına Odunpazarı Belediyesi olarak camimizin merkezi ısıtma sistemini yeniden yaptırdık” dedi.

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