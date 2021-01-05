Başkan Kurt: "Odunpazarı tarımda verimli topraklara sahip"

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ilçenin sahip olduğu verimli topraklar nedeniyle tarımsal üretim için önemli bir bölge olduğunu kaydederek, “Korona virüs salgını toprağın, suyun ve doğanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Umarım bunu görür ve iyi değerlendiririz” dedi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, Başkan Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette, ilçe tarımı masaya yatırıldı, tarım ve üreticilere yönelik projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Ziyarette konuşan Gümüş, 16 Ekim 2020’de yayınlanan resmi gazetede yer alan torba yasada 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 10. maddesi’ne ek madde eklendiğini söyledi. Eklenen bu madde ile köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve kırsal yerleşim özelliği taşıyan mahallelerin tespit edilmesi gerektiğini belirten Gümüş, “Başkan Kurt, ziyaretimiz sırasında Odunpazarı İlçesi sınırlarında yer alan bu mahalleleri tek tek saydı. Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etmekten mutluluk duydum. Başkan Kurt’un tarıma verdiği desteklerin yanı sıra gerçekleştireceği çalışmaları da yakın zamanda çiftçilerimiz ile paylaşacağız” dedi.

“Üreticiler pandemi döneminde ciddi sıkıntılar yaşıyor”

Üreticiye destek olunmasını istediklerini belirten Erdemli ise üreticilerin pandemi döneminde ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydetti. Bu nedenle bir an önce hayata geçirilmesi gereken çalışmalar olduğunu dile getiren Erdemli, “Kırsal kalınma projesi kapsamında iş birliği yapmak için Başkan Kurt’u ziyaret ettik. Üreticiye verdikleri destek için Başkan Kurt’a ve Ender Muhammed Gümüş müdürümüze teşekkür ederim” diye konuştu.

“İş birliği yapmaktan mutluluk duyarız”

Odunpazarı’nın sahip olduğu verimli topraklar nedeniyle tarımsal üretim için önemli bir bölge olduğunu kaydeden Başkan Kurt, Ekim ayında görevine başlayan Gümüş’e başarılar diledi. Tarım alanlarının korunmasının ve tarımsal üretimin desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirten Başkan Kurt, “Koronavirüs salgını toprağın, suyun ve doğanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Umarım bunu görür ve iyi değerlendiririz. Pandemi dönemi birçok iş kolunda çalışan vatandaşlarımızla birlikte ne yazık ki çiftçilerimiz de olumsuz etkiledi. Bu süreçte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Odunpazarı Ziraat Odası ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyarız. Odunpazarı Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanındayız. Ben, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş’e bir kez daha çalışmalarında başarılar diliyorum. Ziyaretleri için de Gümüş ve Erdemli’ye teşekkür ediyorum.