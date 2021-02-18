Başkan Kurt hal esnafını ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaf ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Odupazarı Belediyesine ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 6 bin adet karnabahar bağışlayan hal esnafını ziyaret eden Başkan Kurt, esnaf ile bir süre sohbet etti. Odunpazarı Belediyesine bağışlanan bu karnabaharların Aşevi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydeden Başkan Kurt, desteği için esnafa teşekkür etti.

Hal esnafı yüzde 8’lik vergiden şikâyetçi

Başkan Kurt bu ziyaretin ardından, halde bulunan diğer esnafları gezdi. Hal esnafı ile sohbet eden Başkan Kurt, esnafın sorunlarını ve şikayetlerini dinledi. Pandeminin kendilerini de vurduğunu belirten hal esnafı en çok da meyve ve sebzelere hale girerken uygulanan yüzde 8’lik vergiden şikayet etti. Bu verginin esnafı kayıtsız ekonomiye zorladığını vurgulayan esnaf, yüzde 8’lik vergi nedeniyle pazarcıların birçoğunun ürünleri şehir dışından direk üreticiden kayıtsız aldığını ifade etti. Bu durumun da hem hal esnafına hem de belediyelere zarar verdiğini belirtti. Vergiler nedeniyle meyve ve sebze fiyatlarının arttığını da kaydeden esnaf, bunun da satışlara yansıdığını dile getirdi.

"Esnafın şikayetlerine kulak verilmeli"

Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Kurt, notlar aldı. Hal esnafının şikâyetlerine kulak verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Kurt, bu sorunlar çözülmediği takdirde hem vatandaşın hem de esnafın zarar göreceğini kaydetti. Korona virüs salgını ile ekonomik krizin daha da derinleştiğini belirten Başkan Kurt, bu krizin herkesi etkilediğini söyledi. Bu zor günlerin dayanışma ile geçeceğini vurgulayan Başkan Kurt, zor durumda olan esnafa destek vereye devam edeceklerini söyledi.