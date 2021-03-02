Başkan Kurt, geri dönüşüm tesisini gezdi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ziyaret ettiği geri dönüşüm tesisindeki işçilerle de bir araya gelerek hayırlı işler diledi.

Odunpazarı Belediyesi bir süre önce ambalaj atıklarının kaynağında toplanıp, taşınması ve değerlendirilmesi için Akka Çevre Atık Yönetimi ve Ticaret AŞ. ile protokol imzalamıştı. Geri dönüşüm çalışmalarını yerinde görmek isteyen Başkan Kurt, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesisi ziyaret etti. Toplanan ambalaj atıklarının tesise girişi, hammadde olarak kullanılabilecek hale gelene kadar hangi aşamalardan geçtiği hakkında bilgi alan, tesiste çalışan işçilerle de bir araya gelen Başkan Kurt, işçilerle bir süre sohbet etti. İşçilerden yaptıkları işleri öğrenen Başkan Kurt, işçilere iyi çalışmalar diledi.

“Ambalaj atıkları çöp değildir”

Başkan Kurt, Odunpazarı’nın daha temiz ve daha nitelikli bir hale gelmesi için birlikte çalıştıklarını söyledi. Geri dönüşüm konusunda vatandaşlara da büyük iş düştüğünü kaydeden Başkan Kurt, vatandaşlardan çöp çıkarma saatlerine uymalarını rica etti. Başkan Kurt, ambalaj atıklarının çöp olmadığına dikkat çekti.

Ocak 2021’de imzalanan protokole göre şirket yönetimi, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğü altında, Ambalaj Bilgi Sistemini kurarak, ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve değerlendirilmesi işlemlerini yapacak. Ayrıca okullarda ve vatandaşlara “Sıfır Atık” konulu eğitim toplantılarının organizasyonu konusunda koordinatörlük görevini üstlenecek.