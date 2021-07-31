Başkan Kurt 71 Evler Pazar yerini ziyaret etti

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kura ile belirlenmesine rağmen Pazarcılar Odası tarafından haftalardır kurulması engellendiği iddia edilen pazar yerini ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Meclisi’nde vatandaşların talebi doğrultusunda 71 Evler mahallesinde pazar kurulması kararı alınmıştı. Pazarcıların yerlerinin kura ile belirlenmesine rağmen Pazarcılar Odası’nın kurulmasını engellediği iddia edildi. 3 haftadır devam eden olayların ardından bazı esnafların tezgah açtığı pazarı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ziyaret etti.

“Gerekirse Odunpazarı Belediyesi olarak malları kendimiz satarız”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt sabahın erken saatlerinde 71 Evler pazarına giderek mahallelilerle bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kurt yaptığı açıklamada, "Pazar yönetmeliğine göre pazarda tezgâhı olup da 3 hafta açmayanın tezgâhı iptal olur. Ondan sonra tezgâh açmak isteyen olursa onlara veririz. Gelmek isteyen olmazsa biz Odunpazarı Belediyesi olarak alırız ve tezgâhtan malları kendimiz satarız" dedi.

Tezgâh sayıları arttı

Başkan Kurt’un mahalleye gittiği saatlerde yalnızca birkaç tezgâh kurulmuşken, ilerleyen saatlerde pazardaki tezgâh sayısı arttı. Başkan Kurt pazar yerini gezerek, pazarcı esnafını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Kurt, 71 Evler sakinlerini yalnız bırakmadıkları için de esnafa teşekkür etti.

Vatandaşlar ise Pazarcılar Odası’nın tavrına tepki göstererek; Emek Pazarı, çevredeki manav ve marketleri boykot edeceklerini söyledi. Mahalleli sadece 71 Evler Mahallesi’nde kurulacak pazardan alışveriş yapacaklarını kaydetti.