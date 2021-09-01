Başkan Küpeli’nin ’2 Eylül’ mesajı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yayınladığı mesajda Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yılını kutladı. Yayınladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 15 Ocak 1923’te Eskişehir’e yaptığı gezide Eskişehir halkına yönelik söyledi sözlere de yer veren Başkan Küpeli, “99 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal’in öncülüğünde kadın erkek, genç yaşlı tüm kahramanlar gözlerini dahi kırpmadan kanları, canları pahasına işgalden zafere, zaferden Cumhuriyet’e yürümüşlerdir. Tüm dünyaya örnek olan bu mücadelede Eskişehir ve Eskişehirliler bir kez daha adlarını altın harflerle tarihe yazdırmışlardır. Millî mücadelenin tüm acılarını en ağır şekilde yaşamış olan Eskişehir halkı vatanında kardeşçe bağımsız olarak yaşamanın, barışın, huzurun, değerini çok iyi bilmektedir. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 15 Ocak 1923’te Eskişehir’e yaptığı gezide Eskişehir halkına yönelik bir konuşma yapmış ve şöyle demiştir: “Efendiler! Eskişehir’i ve Eskişehir halkını çoktan tanırım. Eskişehir halkı, içinde ve yakınında düşman kuvveti mevcut olduğu ve bizim de elimizde kuvvet bulunmadığı zaman çok büyük vatanperverlik, milliyetperverlik ve azim ve kahramanlık göstermiştir.” İşte bu mısralarla başlayan konuşmada Eskişehir halkının güzide vasıflarla bezenmiş bir halk olduğu vurgulamış ve bütün hizmetlerinden dolayı tebrik etmiştir” ifade etti.

Başkan Nadir Küpeli, yayınladığı mesajda Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitleri ve gazileri andı. Eskişehir’in kasaba görünümünden, üniversite, sanayi, tarihi ve turistik görünümüyle örnek gösterilen şehir haline geldi diyen Küpeli, mesajına şu sözlerle devam etti:

“Kurtarıldığında yıkıntı halinde, harap bir kasaba görünümünde olan Eskişehir bugün; üç büyük üniversitesi, sanayisi, tarihi ve turistik değerleri ile ülkemizin örnek gösterilen şehirlerinden biri haline gelmiştir. Değerli Eskişehirliler bize düşen en önemli görev ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda ülkemiz ve geleceğimiz için daha çok çalışmak ve emin adımlarla ilerlemektir. Atalarımıza olan borcumuzu ancak şehrimizi ve ülkemizi her alanda hak ettiği ileri noktalara taşıyarak ödeyebiliriz. Bu duygularla düşman işgali altında kadını erkeği, yaşlısı ve genciyle çok zor şartlarda büyük bir kahramanlık destanı yazarak kutsal vatan topraklarımızın bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor; Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümünü tebrik ediyorum.”