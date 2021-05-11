Başkan Küpeli’den Ramazan Bayramı mesajı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Küpeli mesajında bu bayramı salgın nedeniyle millet olarak ailelerden ve yakınlarından ayrı geçireceğini ama diğer bayramları birlikte geçirebileceklerini temenni etti. Başkan Küpeli mesajında, "Korona virüs salgını sebebi nedeniyle bu senede maalesef Ramazan Bayramı’nı sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece, daha nice bayramlara erişeceğiz. Bayramlar, milletçe birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, müstesna günlerdir. Tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüs salgını sebebi nedeniyle bu senede maalesef Ramazan Bayramı’nı sevdiklerimizden ayrı geçireceğiz. Ancak bizler, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece, inşallah hep beraber emin adımlarla daha nice bayramlara erişeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın şehrimize, ülkemize, İslam âlemine, Müslümanlara ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutlarım” ifadelerine yer verdi.