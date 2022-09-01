Başkan Küpeli: “Yüz yıl önceki ruhla bugün ülkemizin geleceği için çalışıyor ve üretiyoruz”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Eskişehir, 2 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtuluşunun ardından, kendi küllerinden bir Anka kuşu misali yeniden doğmuş, sanayide, teknolojide ve eğitimde bugün hem üretim hem de istihdam açısından Türkiye’nin en önde gelen illeri arasındaki haklı yerini almıştır” dedi.

Başkan Küpeli, mesajında, “Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşu, Büyük Taarruz ile başlayan ve zafere giden yolun anahtarı olmuştur” diyen Başkan Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milli Mücadele’nin kilit noktalarından biri olan Eskişehir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Millî Mücadele, Anadolu’nun her karış toprağına yüce milletimizin kanı, canı ve alın teri akıtılarak tarihe yazılmış bir kahramanlık destanıdır. 100 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal’in öncülüğünde kadın-erkek, genç-yaşlı tüm kahramanlarımız gözlerini dahi kırpmadan kanları, canları pahasına işgalden zafere, zaferden Cumhuriyet’e yürümüşlerdir. Tüm dünyaya örnek olan bu mücadelede şehrimiz gösterdiği vatanperverlik, milliyetperverlik, azim ve kahramanlık ile adını altın harflerle tarihe yazdırmıştır. Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşu, Büyük Taarruz ile başlayan ve zafere giden yolun anahtarı olmuştur. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, o dönem Eskişehir için söylediği, "Eskişehir’i ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Millî mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve büyük cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır. Gördüğüme göre halk aydın ve faaldir. Toprak verimlidir. Az zamanda zayiatı telafi ve fedakârlıklarıyla iftihar edecektir.” sözleriyle de Eskişehir halkının güzide vasıflarla bezenmiş bir halk olduğu vurgulamış ve şehrimizin geleceğine ışık tutmuştur.” diye belirtti.

“Bir Anka kuşu misali yeniden doğmuş”

Kurtuluşun ardından Eskişehir’in küllerinden yeniden doğduğuna değinen Nadir Küpeli, “Eskişehir, 2 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtuluşunun ardından, kendi küllerinden bir Anka kuşu misali yeniden doğmuş, sanayide, teknolojide ve eğitimde bugün hem üretim hem de istihdam açısından Türkiye’nin en önde gelen illeri arasındaki haklı yerini almıştır. Yüz yıl önceki ruhla bugün ülkemizin geleceği çalışmaya devam ediyor ve üretiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canını vermiş tüm şehitlerimizi şükranla anıyor, kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.