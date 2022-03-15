Başkan Küpeli: “Yeşil yatırım, Yeşil OSB anlayışı ile çalışıyoruz”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yeşil dönüşümde örnek OSB olduklarını ifade ederek, "Yeşil yatırım, Yeşil OSB anlayışı ile yaptığımız yatırımlar arıtma tesisinde sonuç vermeye başladı" dedi.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Başkanı Sadık Yurtman, Başkan Yardımcısı Filiz Fatma Özkoç, Sayman Barış Ergel ile birlikte EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman, dernek olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Başkan Küpeli’ye bilgiler verdi. Eskişehir OSB’nin çevre yatırımlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Yurtman, EOSB yönetimine çevreye ve yeşile verdikleri önemden dolayı teşekkür etti. Başkan Yurtman, dernek olarak Eskişehir OSB ile ortak çalışma yapmaya hazır olduklarını söyledi.

“Yeşil dönüşümde örnek OSB’yiz”

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "Türkiye’nin En Yeşil OSB’si” olarak çevre konusundaki çalışmalarını her yıl daha da geliştirerek sürdürdüklerini söyledi. Başkan Küpeli, yeşil dönüşümde örnek OSB olduklarını ifade ederek, "Yeşil yatırım, Yeşil OSB anlayışı ile yaptığımız yatırımlar arıtma tesisinde sonuç vermeye başladı. Uzun yıllardır tehlikeli sınıfta olan arıtma çamuru, yaptığımız yatırımlar sayesinde tehlikesiz sınıfa geçti. Gurur verici olan bu çalışmanın sonucunu görmek bizleri çok mutlu etmiştir. Ayrıca organize sanayi bölgesinde ciddi sayıda ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde yine çok sayıda ağaç fidanını OSB’de toprakla buluşturacağız. Eskişehir OSB olarak çevre konusundaki duyarlılığımızı her zaman en üst düzeyde koruyoruz” diye konuştu.

Başkan Küpeli, ziyaretleri için Başkan Sadık Yurtman, Başkan Yardımcısı Filiz Fatma Özkoç, Sayman Barış Ergel’e teşekkürlerini iletti.