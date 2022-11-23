Başkan Küpeli, "Öğretmenlerimiz yol gösteren lider, örnek alınacak bir rehberdir"

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, "Öğretmenlerimiz, yol gösteren bir lider, yaşam boyunca örnek alınacak bir rehberdir" diye belirtti.

Küpeli, mesajında, "Öğretmenlik mesleği bu ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı ifade etmektedir. Bu kutsal mesleğin temsilcilerinin, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyüktür. Bir ülkenin geleceği, iyi eğitim veren öğretmenlerin elindedir. Türkiye’nin çağı yakalayabilmesi, huzur ve refaha kavuşabilmesi, başta sanayi olmak üzere her alanda ve meslekte ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirebilmesiyle mümkündür. Bunun yolu da şüphesiz ki çağdaş eğitimden geçmektedir. İyi yetişmiş, donanımlı ve nitelikli insan gücüne sahip toplumların temel özelliği eğitime büyük önem vermeleridir. Donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği yeni nesiller, toplumu medeniyet yarışında en ileri götürecek gücümüzdür. Gelecek nesilleri en iyi şekilde ve çağdaş bir donanımla yetiştirmek adına umut bağladığımız gerçek güç olan öğretmenlerimizin çok büyük fedakârlıkla çalıştıklarını görmek, geleceğe yönelik umutlarımızı hep canlı tutmaktadır. Bilgi çağının öğretmenlerimize de yeni görevler yüklediği bir gerçektir. Bilgi sahibi olmak, öğretmenlik mesleğine yeni boyutlar kazandırmakta ve sorumluluklar yüklemektedir. Öğretmenlerimizin toplumumuzu daha ileri noktalara taşıyacak yeni nesilleri bilgi çağı ışığında yetiştireceğine olan inancım tamdır.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak eğitime çok büyük önem vermekteyiz. 2019 yılında açtığımız Özel EOSB Mesleki ve Teknik Lisemiz kısa sürede adından söz ettirmiş, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında yani 2023 yılında ilk mezunlarını vereceğimiz okulumuz nitelikli öğretmen kadrosu ve çağdaş eğitimle Eskişehir sanayisinin nitelikli ara ve ana eleman ihtiyacını karşılamaya başlayacaktır. Öğretmenlerimizin yetkinliği sayesinde öğrencilerimiz kısa sürede ülkemiz içinde ve dışında yarışmalarda birçok başarılar elde etmişler, kısa zaman öncede dünya çapında dereceler alarak bizleri gururlandırmışlardı. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutluyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi de rahmet ve şükranla anıyorum." diye belirtti.