Başkan Küpeli Kaymakam Ustaoğlu’nu ve Başkan Muhammet Atik’i ağırladı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu’nu ağırladı. Küpeli’yi daha sonra Eskişehir Erzurumlular Derneği Başkanı Muhammet Atik, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret etti.

İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu’nun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Kaymakam Ustaoğlu’na Eskişehir OSB’deki firmalar, üretim çalışmaları, bölgenin gelişimi ile sürdürülen yeni yatırımlar konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. Eskişehir’in Türkiye’nin en köklü geçmişe sahip sanayi şehirlerinden biri olduğunu belirten Başkan Küpeli, “Ülkemizin en köklü sanayi şehirlerinden biri olan Eskişehir genelinde 900’ü aşkın sanayi kuruluşu bulunmakta olup, ihracat rakamlarımız ise 4 milyar dolara yaklaşmıştır. Eskişehir OSB ise tüm bu sanayi kuruluşlarının yüzde 80’inin faaliyet gösterdiği ve üretim yaptığı en önemli üretim merkezi. Ülkemizin en büyük ikinci OSB’si Eskişehir OSB olup, yakın zamanda planladığımız büyüme çalışmaları tamamlandığında toplam alanımızı aşamalar halinde 50 milyon metrekareye ulaşacak ve inşallah yine Türkiye’nin en büyük OSB’si haline geleceğiz. Birçok yatırımcıyla görüşmelerimiz sürüyor. Yeni yatırımlar için arazi geliştirme çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor” dedi.

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak kurumlar arası iş birliğini çok önemsediklerini İnönü Kaymakamlığı ile birlikte Türk Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir yere sahip olan ilçenin ekonomik gelişimine katkı sunma noktasında iş birliği yapmaya her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

“Şehrimize önemli bir katma değer sağlamakta”

İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ilçenin gelişimi için iş birliklerini çok önemsediklerini aktararak, “Tarihi bir geçmişe sahip olan ilçemiz içerisinde barındırdığı sanayi kuruluşlarıyla da şehrimize önemli bir katma değer sağlamakta. Ancak biz ilçemizdeki sanayi kuruşlarının sayısının artması arzusundayız. Sayın Küpeli ile İnönü ilçemizin gelişimi için neler yapabiliriz bunları konuşmak ve istişarelerde bulunduk. Gayet verimli ve güzel bir görüşme oldu. Birlikte ortak çalışmalarda daha sık bir araya gelmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu. Ustaoğlu, şehrin gelişimine sunmuş oldukları katkılardan dolayı Başkan Küpeli’ye teşekkür etti.

“Vizyoner çalışmalara imza atıyoruz”

Daha sonra Başakn Küpeli’yi, Eskişehir Erzurumlular Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Atıcı, Nuri Karakaya, Behsat Koç, Murat Tortum, Yasin Özbey ziyaret etti.

Yürütmüş oldukları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak şehir ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için vizyoner çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Eskişehir’in sanayi ve ticari hayatına olduğu kadar eğitimden, sosyal ve kültürel etkinliklerine kadar birçok alanda öncü rol üstlenen Eskişehir OSB olarak vizyoner çalışmalara imza atıyoruz. Eskişehir’e ve ülke ekonomisine katma değer katmak için Eskişehirli sanayiciler ve Eskişehir OSB olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.

Eskişehir Erzurumlular Derneği Başkanı Muhammet Atik ise dernek faaliyetlerinden bahsederek, “Derneğimiz siyaset üstü duruşuyla tüm kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkilere önem vermekte bu anlayışla hareket eden bir sivil toplum kuruluşudur. Eskişehir OSB’nin son yıllarda gerçekleştirdiği takdire şayan büyüme ve gelişmeden çok memnunuz. OSB’deki kuruluşların her geçen gün daha da gelişmesi bizleri mutlu ediyor. OSB ve sanayimiz, şehrimizin büyümesine çok büyük katkı sağlıyor” ifadelerinde bulundu.

Başkan Nadir Küpeli, nazik ziyaretleri için Dernek Başkanı Muhammet Atik ve dernek üyelerine teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.