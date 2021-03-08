Başkan Küpeli: "Kadının ihmal edildiği toplumlar varlığını sürdüremez"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, bölge müdürlüğünde çalışan kadın personelin ve Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kadın öğretmenlerin “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutladı.

Açıklamasında, kadının ihmal edildiği onurunun yere düşürüldüğü bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin mümkün olmadığına inandığını ifade eden Başkan Küpeli, “Türk toplumunda tarih boyunca kadın daima önder ve yöneten konumda bulunmuştur. Günümüzde Türk kadını sosyal hayat içinde aktif olarak yer almaktadır. Sizler gibi ülkemizin dört bir yanında çalışan ve üreten kadınların sayısı her geçen hızla artıyor. Sizlerin özverili çalışmalarınız sayesinde gerek kurumumuz gerekse birçok kurum başarılı işlere imza atıyor” dedi.

“Kadına şiddet kabul edilemez”

Kadına yönelik şiddete de değinen Başkan Küpeli, “Son günlerde yine ne yazık ki üzücü haberler aldık. “Cennet anaların ayakları altındadır” diyen bir medeniyetten geliyor olmamız ile bugün, kadına yöneltilen şiddet arasında kabul edilemez bir çelişki vardır. Türk kadını “yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde yükselmeye” layıktır düsturunu asla unutmamamız gerekiyor” diye konuştu. Başkan Küpeli son olarak, “Kadın, başta annelik rolüyle hepimizin hayatına ve topluma yani, yeni nesillere şekil verendir. Bu nedenle, kadına yapılan yatırımlar, aslında geleceğe yapılan yatırımdır. Sözlerime son verirken, kadınlarımızın sorunlarından çok, başarılarını ve sevinçlerini konuşacağımız nice 8 Mart’ları kutlamak ümidiyle, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

“Bu çiçekler size özür niteliğindedir”

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç ise “Her özel gün bir ötekileştirmedir aslında. Kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin yaşanması çok üzücü bir durum. Kadınlar Günü 1857 yılında yaşanan acı olaydan sonra ilan edildi. Kadınların Günün ilan edildiği günden itibaren 164 yıldır acı maalesef devam ediyor. İnşallah kadınlar günü kutlamamıza ihtiyaç kalmaz. Size bugün verdiğimiz çiçekler size bir özür niteliğindedir. Hepinizin günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Bölge Müdürlüğündeki programın ardından Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçilerek kadın öğretmenlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.