Başkan Küpeli: "Eskişehir OSB pek çok avantaja sahip cazip bir bölge"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin (EOSB) çalışmaları, yatırımlar ve faaliyetleri hakkında Müsteşar Joona Selin’e bilgiler veren Başkan Küpeli, Türkiye’nin en büyük 2’nci OSB’si olan Eskişehir OSB’nin sağladığı pek çok avantajla cazip bir bölge olduğunu, son yıllarda yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaştıklarını aktardı.

Finlandiya Ticaret Müsteşarı Joona Selin’i ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu aktaran EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, “Türkiye ve Finlandiya birbirlerini tamamlayıcı sanayi yapısına sahip. Bunu mevcut dış ticaret verileri ile Türkiye’deki Finlandiya yatırımlarından takip etmek mümkün. Diğer taraftan Türkiye’nin imalat gücü ve rekabet özellikleri geleneksel ihraç pazarları ile beraber dikkate alındığında ekonomik ilişkilerin gelişmesi için önemli bir potansiyel bulunduğu anlaşılmaktadır. Eskişehir ile Finlandiya arasında ise ticari ilişkiler son 3-4 yıldır artmakla beraber, bu ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaretin artarak devam etmesi arzusundayız” şeklinde konuştu.

“İleriye dönük iş birliklerini geliştirmek istiyoruz”

Eskişehir’in sanayi bakımından çok önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Finlandiya Ticaret Müsteşarı Joona Selin, “Eskişehir, Türkiye’de sanayileşme açısından çok önemli bir kent. Burada güçlü bir sanayi alt yapısı var. Eskişehir’de bulunmamamızın temel amacı ileriye dönük olabilecek iş birliklerini geliştirmek ve bunun bir ön çalışmasını yapmak. Sizlerin de desteğiyle ilişkilerimizi en yakın zamanda daha ileriye taşıyacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.