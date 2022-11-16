Başkan Küpeli: “Devlet işverenlere destek olmalı”

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme hazırlıkları devam ederken, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, sanayicileri gözeten bir çözüm çağrısı yaptı. Başkan Küpeli, düzenlemenin oluşturacağı mali yük için finansman desteği istediklerini, nitelikli iş gücü kaybını da telafi edecek uygun çözümler hazırlanması gerektiğini belirtti.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, firmaların nakit akışını yönetmekte zorlandığı, finansmana ulaşmak noktasında ciddi sıkıntı yaşadığı bir dönemde EYT düzenlemesinin tüm yükünün işletmelerin üzerine bırakılmasının ve böyle bir yükün biranda gelmesinin özel sektörde çok ciddi mağduriyet oluşturacağını söz konusu uygulamanın çok dikkatli bir şekilde hayata geçirilmesini gerektiğini söyledi.

İşsizlik fonu, kıdem tazminatı için kullanılmalı

“EYT düzenlemelerinin iş gücü ve istihdam piyasasını da gözeterek yapılması önem taşıyor” diyen Başkan Küpeli, “Mecliste aralık ayında yapılacak EYT olan düzenlemesi her kesimi ilgilendiren çok önemli bir konu. EYT çalışanlar için kazanılmış bir hak ve milyonlarca çalışanı etkiliyor ve ilgilendiriyor. Bu düzenlemeye de son derece saygılıyız fakat, firmaların nakit akışını yönetmekte zorlandığı, finansmana ulaşmak noktasında çok ciddi sorun yaşadığı bir dönemde, özel sektörün çok yüksek bir finansal yükle karşı karşıya bırakılması, işletmelerde ciddi mağduriyetler oluşturacaktır. EYT uygulamasının hayata geçmesi halinde işletmelerimiz hem nitelikli insan kaynağı açısından hem de kıdem tazminatı açısından farklı bir tabloyla karşılaşacaklar. Burada özellikle işletmelerimizde bilhassa da çok fazla çalışanı olan ve uzun yıllardır aynı işletmelerde çalışan çok sayıda kişinin ortaya çıkaracağı kıdem tazminatı yükü, işletmelerimizi finansal açıdan zorlayacak bir noktaya gelmemeli. EYT düzenlemelerinin iş gücü ve istihdam piyasasını da gözeterek yapılması çok önem taşıyor. EYT’den dolayı oluşabilecek kıdem tazminatı yükü çeşitli teşvik ve desteklerle mutlaka hafifletilmelidir. Özellikle tazminat ödemeleri noktasında bir kolaylık sağlanması, bu konuda İşsizlik Fonu kaynaklarının tüm EYT’li kişilerin emekli olacakları süre sonuna kadar işletmelere uygun vadelerde faizsiz ya da çok düşük faizler uygulanarak kullandırılması sağlanmalıdır. Diğer bir öneri olarakta, emekli olacak çalışan sayısına göre firmalara uygun faizli ve uzun vadeli hazine kaynaklı bir özel bir kredi verilmelidir. Yine kamu bankaları üzerinden düşük faizli bir-iki yıl geri ödemesiz dönemi içerecek şekilde, başta kıdem tazminatı ödemeleri olmak üzere doğacak kaynak ihtiyacı için, işletmelere orta ve uzun vadeli ‘EYT finansman kredisi’ verilebilir” dedi.

EYT, 2023 yılı içine yayılmalı

Başkan Küpeli açıklamasının devamında, “Hükümetimizin EYT düzenlemesi yaparken, bu işin en önemli taraflarından biri olan işveren kesimin beklentilerine de cevap verecek bir düzenleme yapacağını düşünüyorum. EYT ile birlikte ortaya çıkacak kıdem tazminatı yüküne bir kaynak mutlaka bulunmalı ve bir anda milyonlarca kişinin emekli olmasının ortaya çıkaracağı boşluğa bir çözüm bulunmalıdır. Burada makul önerilerden biri olarak da EYT’yi hak eden kişilerin 2023 yılı içinde doğdukları ay ve güne ulaştıktan sonra emekli olmaları sağlanabilir. Bu durumda emekliliği gelen işgücünün biran da sanayinin dışına çıkmasının önüne geçilebilir hem bürokratik işlemlerde yoğunluk azalır hem de finansal yük zamana daha dengeli yayılabilir. Aralıkta yapılacak EYT düzenlemesinde tüm bu ihtimaller kanuni düzenlemenin içinde açık, şeffaf ve yoruma imkân vermeyecek şekilde yapılmalıdır” ifadelerinde bulundu.

Yetişmiş işgücü açığı ortaya çıkacak

Küpeli, yetişmiş iş gücü kaybının işletmelerde büyük sıkıntı oluşturacağını, bu sorunun da dikkate alınarak bir çalışmanın yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Katma değerli iş yapmanın öneminden bahsettiğimiz bu dönemlerde maddi kaybın yanı sıra şirketler için yetişmiş bir kişiyi kaybetmek çok büyük sıkıntı oluşturacak. Kıdem tazminatını verdikten sonra bazı işçiler ayrılmak isteyebilir ki bu firmanın güç kaybı anlamına gelir. Düzenlemeler yapılırken iş dünyasının bu kaygılarının da muhakkak dikkate alınmasını isteriz. Çünkü bu vasıfsız eleman kaybı gibi değil, EYT ile sanayi kuruluşlarının milyonlarca yetişmiş eleman kaybı olacak. İşgücünde çok büyük bir dalgalanma ve yer değişim yaşanacak. Mutlaka tüm sonuçların göz önünde bulundurarak bir çalışma yapılmalıdır” diye konuştu.