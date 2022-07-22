Başkan Küpeli, “Bu zor günlerde bir gün geçecek, Eskişehirspor tekrar eski parlak günlerine dönecek”

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaret ettiği Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli “Bu zor günlerde elbet bir gün geçecek, Eskişehirspor tekrar eski parlak günlerine dönecek, bizler buna inanıyoruz” dedi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, Başkan Vekili Erkan Koca, Mali Asbaşkan Özgür Marankoz ve Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Koçhan, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Eskişehirspor şehrimizin en önemli markalarından

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Nadir Küpeli, Eskişehirspor’un şehrin en önemli markalarından ve simgelerinden biri olduğunu ve yerinin Süper Lig olduğunu belirtti. Eskişehirspor’un hak ettiği yere dönmesinin tüm şehrin temennisi olduğunu söyleyen Başkan Küpeli, yasalar ve imkânlar çerçevesinde Eskişehir OSB olarak Eskişehirspor’a hep destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Bu zor günlerde elbet bir gün geçecek

Eskişehirspor’a destek olmak amacıyla loca aldıklarını belirten Nadir Küpeli, “Zor zamanlarda kulübümüze hep destek olduk. Yeni sezona başlarken, desteğimiz yine sürüyor. Aldığımız loca ile kulübümüze desteğimiz her zaman olduğu gibi yine devam ediyor. Bu zor günlerde elbet bir gün geçecek, Eskişehirspor tekrar eski parlak günlerine dönecek, bizler buna inanıyoruz” dedi.

Şimşek ve ekibine başarılar diledi

Yeni sezonda kulübün yeni teknik direktör ve mevcut oyuncuların azim ve kararlılığıyla tekrar bir üst lige çıkacağına inandığını belirten ve kulüpteki gelişmeleri yakinen takip ettiğini dile getiren Başkan Küpeli, zor zamanda yeniden başkanlık görevini üstlenen Mehmet Şimşek’e ve yönetim kurulu üyelerine yeni sezonda başarılar diledi.

Şimşek, Başkan Küpeli’ye verdiği destek dolayı teşekkür etti

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek ise takımın mali durumu hakkında Başkan Küpeli’ye bilgiler verdi. Başkan Şimşek, yönetim kurulu olarak Eskişehirspor için büyük bir özveriyle görev yaptıklarını kaydederek, kulübün yaşaması adına zor zamanında büyük bir sorumluluk almaktan ve taşın altına ellerini koymaktan çekinmediklerini belirtti. Eskişehir OSB’nin ve Başkan Nadir Küpeli’nin desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini söyleyen Şimşek, desteklerinden dolayı Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’ye teşekkürlerini iletti.