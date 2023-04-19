Başkan Küpeli: Bu yıl çifte bayram yaşıyoruz

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Küpeli, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının aynı tarihlere denk gelmesinden dolayı bu yıl çifte bayram yaşadıklarını söyledi. Bu yıl Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincini birlikte yaşayacaklarını ifade eden Küpeli, şöyle konuştu:

“Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği müstesna günlerdir. Asırlardır millet olarak bizleri daha güçlü kılan, milli ve dini duygularımızın, örf ve adetlerimizin kuvvetlendiği birlik ile beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir Ramazan Bayramını daha birlikte idrak etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bizler, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece, inşallah hep beraber emin adımlarla daha nice bayramlara erişeceğiz. Ayrıca, egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildiği ve millet iradesinin topyekûn temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Çifte bayram yaşadığımız günlerde şunu da belirtmek isterim ki; Eskişehir OSB yönetimi olarak, il sanayimizi geliştirip büyütmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Elbirliğiyle sanayi alanında yeni ve önemli projeleri hayata geçirerek, halkımızın refahının ve mutluluğunun artması için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramının şehrimize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, ayrıca geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını canı gönülden kutlarım.”