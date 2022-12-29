Başkan Küpeli, “2023 yılına büyük umutlarla giriyoruz"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, 2022 yılının ekonomik göstergeler açısından zorlu bir yıl olarak tarihe geçtiğini belirterek “Bu zor ve belirsizliklerle dolu yılda, Eskişehir OSB olarak çok önemli yatırımları şehrimize kazandırdık. OSB’mize yeni genişleme alanları kazandırdık. ‘Üreten Eskişehir’ için sürekli büyüyor, yeni sanayi yatırımlarına alanlar açmaya devam ediyoruz. 2023 yılına da büyük umutlar ve hedeflerle hazırlanıyoruz” dedi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, pandemi sonrasında dünya ekonomisinde yaşanan değişim ile birlikte üretim yapısında yaşanan köklü dönüşümün, 2022 yılında işletmeler ve ülkeler açısından emtia ve enerji fiyatlarında beklentinin çok üzerindeki bir artışa ve enflasyona sebep olduğunu dile getirdi. 2022 yılının zor ve belirsizliklerle dolu bir yıl olmasına karşın Eskişehir OSB olarak yatırımlar bakımından verimli bir yıl geçirdiklerini ileten Başkan Küpeli, “Bölgemize yeni yatırımcılar kazandırmak konusunda yaptığımız çalışmalar sonucunda 2022 yılında 38 yatırımcıya 351 bin metrekarelik bir alan tahsis ettik. Sanayicimiz bu dönemde zorluklar yaşasa da uzun vadedeki olumlu yöndeki öngörüler doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. Bu şekilde 2019-2022 yılları arasındaki son 4 yıllık dönemde toplam 266 yeni sanayi yatırımına 3,1 milyon metrekarelik bir alan tahsis ettik. Bu yeni yatırımların devreye girmesiyle birlikte en az 8 bin kişiye yeni iş imkânı ortaya çıkacak, beraberinde bu tesislerin ortaya çıkaracağı katma değer, ihracat artışı, yan sanayiye sağlanacak yeni iş imkanları il ekonomimize ciddi bir katkı sağlanmış olacak” diye konuştu.

2023 yılında 3 bölgeyi yatırıma sunacağız

Başkan Küpeli, 3 yeni bölgeyi daha artan yatırım talepleri doğrultusunda yatırımlara sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Türkiye’de geneline baktığımızda yatırım maliyetleri düşük, en modern ve altyapısı en gelişmiş OSB’lerden biri olmamız nedeniyle başta yurt dışından olmak üzere ülkemiz çeşitli kentlerinden yeni yatırımcılar Eskişehir OSB’yi tercih ediyorlar. Hızla artan bu yatırımcı talebini karşılayabilmek için çok uzun süredir 3 ayrı rezerv alanımız üzerinden kamulaştırma ve yasal izinler üzerinde çalışıyorduk. Bunlardan ilki olan mevcut OSB alanımıza komşu olan 2,5 milyon metrekarelik alanının yasal izin süreçlerini tamamladık. Bu alanı kısa bir süre sonra yatırımcılarımıza sunmuş olacağız. Yine üzerinde 2 yıldır çalıştığımız Hasanbey bölgesinde bulunan 560 bin metrekarelik alanımızın da yasal süreçleri yakın zamanda tamamlanarak bu bölgemizde yatırım yapacak olan raylı sistemler sektöründeki firmalara bölge hızla tahsis edilecektir. Son olarak en büyük rezerv alanlarımızdan biri olan 5 milyon metrekarelik Kalkanlı OSB alanımızın da kamulaştırma süreci devam etmekte olup, 2023 yılı içinde bu bölgenin tüm yasal süreçlerinin tamamlanması sağlanacaktır. Böylece Eskişehir OSB’de önümüzdeki 5-6 yıllık süreçte gelebilecek tüm yatırım talepleri sorunsuz bir şekilde karşılanarak, yatırımcılara en yüksek standartlar ve kalitede alt yapı hizmeti kesintisiz sağlanmış olacaktır” ifadelerinde bulundu.

2022 yılında 9 milyar TL’lik yatırım oldu

Eskişehir’deki teşvikli yatırımlarda da son 21 yılın hem adet hem de tutar bakımından en iyi yılını yaşadıklarını belirten Başkan Küpeli “2022 yılının ilk 11 ayında Eskişehir’de 136 yeni yatırım için teşvik belgesi düzenlenmiş olup, toplam yatırım tutarı 8,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Aralık ayı verileri de ilave edildiğinde 2022 yılını tahminen 9 milyar TL tutarında bir yatırım ile kapatmış olacağız. Bu yatırımların yüzde 60’ından fazlasını imalat sanayi yatırımlarından oluşuyor. Son 4 yılda ise Eskişehir’de yapılacak 389 yatırım için 22,2 milyar TL tutarında teşvik belgesi alınmış durumda ve bu yatırımlar tamamlandığında 9 bini aşkın kişiye yeni iş imkânı sağlayacak. Görüldüğü gibi Eskişehir’e özellikle de Organize Sanayi Bölgemize olan yoğun yatırımcı ilgisini teşvik belgesi sayıları da teyit etmekte” dedi.

Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır işlere imza atacağız

Başkan Küpeli, son olarak Eskişehir OSB olarak cumhuriyetin 100. yılın da önemli işlere imza atacaklarını vurgulayarak, “Yönetim, çalışan personellerimiz ve değerli sanayicilerimizle birlikte Eskişehir OSB açısından yatırımlarla dolu bir yılı geride bırakırken; 2023 yılında çok daha fazla çalışarak, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır çok daha büyük yatırımlara ve işlere imza atacağımız bir yıl olması için elbirliğiyle üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın ülkemiz ve sanayimiz açısından hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.