Başkan Kızılinler’den Veteriner Hekimler Günü mesajı

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası üyeleri tarafından “Dünya Veteriner Hekimler Günü” kapsamında Valilik Meydanı’na çelenk bırakıldı.

Atatürk anıtına çelenk bırakma töreninde açıklamalarda bulunan Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Mehmet Kızılinler, yerli ve milli aşıda önemli ilerlemeler kaydeden veteriner hekimleri kutladı. İnsan sağlığını korumanın en önemli yolunun hayvan ve çevre sağlığını korumaktan geçtiğini ifade eden Başkan Kızılinler, “Sadece insan sağlığını korumaya çalışmak asla yeterli değildir. İnsan sağlığını korumanın yolu, hayvan ve çevre sağlığını korumaktan geçer. Veteriner hekimler dün, bugün ve yarın sağlık için çalışmaya devam ediyor. Yerli ve milli Covid-19 aşı çalışmalarında veteriner hekim bilim insanlarımız başarılı sonuçlar elde etti. Faz-1 aşamasına gelen yerli Covid-19 aşısını geliştiren Veteriner Hekim Prof. Dr. Osman Erganiş ve Faz-3 aşamasına gelen aşıyı geliştiren Veteriner Hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocalarımızı ve ekiplerini tebrik ediyoruz. Veteriner hekimlik insan içindir. Veteriner hekimler bu ülkenin gizli kahramanlarıdır ve yeni dünyada öncelikli bir meslek olmaya devam edecektir. Dünya ve Türk veteriner hekimlerinin bu anlamlı gününü kutlarken, bugünün veteriner hekimlik mesleğine ülkemiz insanı ve hayvancılığına olumlu katkılar sağlamasını diliyorum. Tüm meslektaşlarımın Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.