Başkan Kızılinler’den Sokak Hayvanları Günü mesajı

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, ’4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında sokak hayvanlarının sistematik şekilde kısırlaştırılmasının önemine değinen Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, “Sokaklarda zor durumda yaşayan sokak hayvanlarının durumlarına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak için kutlanan bir gün. Dünya üzerinde insanlarla birlikte vahşi hayvanlar ve sokak hayvanları normal şartlarda bir denge halinde yaşamaktadır. Her bir paydaş eşit öneme sahiptir. Sokaklarda her bir paydaşın sayısının normalin üzerine çıkması veya azalması farklı problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Bundan dolayıdır ki sokak hayvanlarının popülasyonunun kontrol edilmesi için gerekli önlemlerin alınması adına sistemik kısırlaştırma faaliyetleri başta olmak üzere tüm önlemlerin alınması gerekmektedir. Sistemik kısırlaştırılma faaliyetleri yanında özellikle sahipli hayvanların ve yavrularının sokağa terk edilmesinin önüne geçilmesi sayının kontrol altında tutulması açısından önemlidir” ifadelerine yer verdi.

“Sokak hayvanları ve vahşi yaşam bir denge halinde olmalıdır”

Mesajında sokak hayvanlarının beslenme sürecine de değinen Başkan Kızılinler, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Ayrıca bireysel olarak evlerimizin önüne koyup temizliğini sağlayacağımız mama ve su kapları yanında özellikle sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yapılacak sistemik besleme faaliyetleri yaşamaları için en önemli ayrıntıdır. Fakat özellikle sokak hayvanlarına yapılacak besleme çalışmalarının vahşi hayatta yaşama engel olmamasına dair önlemlerin alınması gerekliliktir. Zira daha önce de ifade ettiğimiz gibi sokak hayvanları ve vahşi yaşam bir denge halinde olmalıdır. Bu dengenin tarafları arasında var olan durumun bozulmasına sebep olacak uygulamalar ileride telafisi zor durumda sebep olabilir. İnsan sağlığını tehdit altına alabilecek zoonoz hastalıklar bu durumlara en basit örneklerdir. Bireysel olarak beslenmeleri ve korunmaları ile ilgili önlemleri aldığımız ve sistemik kısırlaştırma faaliyetleri ve sokağa terk işlemlerinin önlenmesi ile sayılarının kontrol edildiği ortamda, Dünya Sokak Hayvanları gününü kutlama temennileriyle.”