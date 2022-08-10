Başkan Kesikbaş, “Özel eğitimin destekçisi olmaya devam edeceğiz”

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız himayelerinde, Eskişehir Valiliği öncülüğünde yapımı gerçekleştirilen Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu’na, Vali Yardımcısı Akın Ağca ve proje ortağı Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret gerçekleştirdi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın yoğun çabaları, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) destekleri ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) iş birliğinde hayata geçirilen ve özel çocuklara mesleki eğitimin verilmesini sağlayan proje hakkında konuşan ESO Başkanı Kesikbaş, ESO olarak projenin destekçisi olmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Kesikbaş, “Özel çocuklarımızın çalışma hayatına hazırlanması ve meslek sahibi olmalarının sağlanmasına yönelik mesleki eğitimlerin verildiği projede büyük emek harcayan Eskişehir Valimiz Erol Ayyıldız, Vali Yardımcımız Akın Ağca ve BEBKA’ya sonsuz teşekkür ederiz. ESO olarak projede yer almaktan onur duyuyoruz. Projenin destekçisi olmaya devam edecek ve elimizden geleni yapma gayreti içerisinde olacağız. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.